«Локомотив» — «Марсель». Николич и Смолов помогут России в таблице коэффициентов УЕФА

16 сентября состоится матч группового этапа Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Марселя» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 3.60. Поставить на ничью предлагают за 3.96.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель» 16.09.2021

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

«Локомотив» — «Марсель»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 16 сентября 2021 года

Пришло время Лиги Европы. Честь открывать групповой этап в среду выпала «Спартаку» и «Легии». Все остальные матчи первого тура пройдут в четверг. Ситуация редкая, но не новая. Иногда УЕФА разводит клубы из одного города по разным дням. Официальная причина — снижение риска беспорядков.

Сразу восемь встреч четверга начнутся в 19:45 мск. Основное внимание отечественных любителей футбола приковано к битве «Локомотива» и «Марселя», которая состоится на «РЖД Арене» в Москве. Букмекеры считают фаворитом гостей, что имеет под собой основание.



Слишком уж симпатичны французы. Во второй половине прошлого сезона пост главного тренера занял Хорхе Сампаоли. Под руководством аргентинского тренера финиш прошёл бодро — всего одно поражение в восьми заключительных турах. Отставание до зоны Лиги чемпионов к тому моменту было огромным, зато пятое место забрали.



Несколько заметных приобретений летом, продолжение адаптации к требованиям тренерского штаба. И отличные результаты — 10 очков из 12 возможных при довольно сложном календаре. «Монпелье» (3:2), «Бордо» (2:2), «Сент-Этьен» (3:1) и «Монако» (2:0). Не все находились в оптимальном состоянии, но это уже их проблемы.

Была ещё битва с «Ниццей», которая оказалась прервана из-за болельщиков и будет переиграна через полтора месяца. Вот и получается, что южане пока забивают не меньше двух голов. Что полностью соответствует всем стереотипам о типичном футболе Сампаоли.



60% владения мячом, атаки через центр, мелкий пас, большое количество ударов — всё это есть. «Локомотив», напротив, не стесняется отдавать территорию и действовать вторым номером. Вне зависимости от силы соперника. Например, в минувшие выходные с «Крыльями Советов» не стремился к контролю даже при 0:0.



В общем, подопечные Марко Николича проводят с мячом немного времени. Зато прекрасно знают, как им распоряжаться. В семи турах чемпионата России ни разу не проиграли — четыре победы, три ничьи. Фёдор Смолов предельно эффективен, Рифат Жемалетдинов штампует результативные действия, вырвавшийся из Гвинеи Франсуа Камано тут же оформил дубль.

Сравнительно бледный футбол с самарцами вряд ли кого-то смутил. Первый матч после международной паузы, а представительство в сборных было солидным. Даже при скромной статистике футбол «Локомотива» не выглядит скучно. Простой факт — москвичи забивали во всех семи матчах сезона РПЛ.



А ведь защита у «Марселя» не блещет. Не пропустили только от «Монако» (2:0). Монегаски, несмотря на звучное имя, полностью провалили старт сезона и погрузились на дно Лиги 1. То есть шансы у россиян должны быть, а с реализацией у Смолова и Жемалетдинова пока всё отлично.

Разумеется, по уровню исполнителей французы имеют преимущество. В то же время железнодорожники чётко понимали свои сильные стороны в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов. И, судя по выступлениям на внутренней арене, этот навык никуда не делся. Высокий уровень конкретики в атаке и наличие эффективной связки СмоЖем позволяют смотреть вперёд с оптимизмом.



Вырисовывается довольно бодрый футбол, при котором «Марсель» будет иметь явное территориальное преимущество, а «Локомотив» в привычной манере выжимать максимум из каждого подхода к штрафной площади. Раз так, пару-тройку голов мы тут наверняка увидим. Собственно, обе команды во всех официальных матчах сезона добирались до отметки в два мяча.



На классический 1Х дают крепкий коэффициент 1.86. Вариант посмелее — 1Х + тотал больше 1.5 гола за 2.40. Ждём чего-то в духе 1:1. Марко Николич умеет показывать симпатичный футбол в еврокубках даже с грандами. А вот «Марсель» только перестраивается — стабильности не хватает.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Марсель» 16 сентября 2021 года

«Марсель» симпатичен, но нестабилен. Любит мелкий пас, контроль мяча, довольно много пропускает. То есть стилистически удобен железнодорожникам, которые не стесняются отдавать мяч и действовать вторым номером даже с середняками РПЛ. Территориальное преимущество будет у французов, но шансы зацепиться у россиян добротные.

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.86.