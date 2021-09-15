«Галатасарай» — «Лацио». Прогноз: Чиро Иммобиле отправит турок на дно таблицы

16 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Галатасарай» — «Лацио». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Лацио»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Галатасарая» оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «Лацио» 16 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Галатасарай» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. А поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Галатасарай» — «Лацио» (16.09.2021)

Хвостиком за первыми матчами в Лиге чемпионов следует старт группового этапа Лиги Европы. Вывески здесь, конечно, не такие громкие, но интересные пары периодически обязательно проскакивают. Например, в четверг, 16 сентября, на стамбульском стадионе «Тюрк Телеком» местный «Галатасарай» будет принимать итальянский «Лацио». Начало — в 19:45 мск.

Римляне не так часто выступают в еврокубках, но с турецким грандом в своей истории пересекались аж четыре раза. В 2001 году команды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов, обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. А вот в сезоне-2016/2017 дважды пошумели в 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух матчей успех праздновали итальянцы (1:1 и 3:1).

«Лацио» отлично начал сезон, до прошлых выходных даже возглавлял турнирную таблицу Серии А. Однако в субботу на выезде не удалось справиться с «Миланом», гости по делу проиграли со счётом 0:2. И всё же две победы в трёх матчах при приятной разнице забитых и пропущенных мячей (9-4) внушают сдержанный оптимизм.

«Галатасарай» же пока выступает средне. С одной стороны, две победы и две ничьи в четырёх турах — результат неплохой. Но когда претендуешь на победу в чемпионате Турции, этого мало. Тем более что потери очков пришлись на «Трабзонспор» (а это один из прямых конкурентов) и скромную «Касымпашу». Откровенно говоря, хотелось бы большего.

Нельзя забывать ещё и об общем игровом спаде турецких клубов в еврокубках. Раз за разом летом подбирают добротный состав, но почти всегда проваливаются ещё на групповом этапе. Не исключено, что в этот раз Фатиха Терима тоже ждёт настоящее испытание. Помимо «Лацио», сражаться придётся с окрепшим московским «Локомотивом» и именитым «Марселем».

Ещё одной проблемой для турецкого клуба рискуют стать травмы. В первой игре с итальянцами Фатих Терим не сможет рассчитывать на Софьяна Фегули, Сашу Боэ и Арду Турана. Под вопросом участие одного из лидеров — Райан Бабель получил повреждение в предыдущем матче турецкой Суперлиги. В то время как соперник подходит к первому туру в оптимальном составе.

Прошлый еврокубковый вояж «Галатасарая» завершился полным провалом. Удалось набрать всего два очка на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Да, группа была очень непростая. В итоге первое и второе место поделили между собой французский «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал». Турки не совладали даже с бельгийским «Брюгге».

«Лацио» же в прошлом сезоне Лиги чемпионов, напротив, смотрелся прилично: вышел из группы, но наткнулся на злую «Баварию» в первом же раунде плей-офф. Теперь римлянами управляет опытный Маурицио Сарри, и, как видно, хуже от этого игра явно не стала. В составе остались прежние лидеры, которые сейчас в порядке. Особых проблем возникнуть не должно даже в Турции. Играем победу гостей за 2.05.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Галатасарай» — «Лацио» 16 сентября 2021 года

«Лацио» выглядит крепче «Галатасарая». Состав почтительный, лидеры в строю. Плюс с новым тренером итальянцы наверняка планируют пошуметь в еврокубках, куда в последнее время они всё чаще стали попадать. Да, на турецких стадионах тяжело может быть кому угодно, однако мы отдаём предпочтение гостям. Первые матчи под руководством Маурицио Сарри внушают оптимизм.

Ставка: победа «Лацио» за 2.05.