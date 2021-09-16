«Локомотив» — «Марсель», «Лестер» — «Наполи» и другие матчи. Что смотреть 16 сентября

Вступает в борьбу ещё один наш клуб в еврокубках.

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 16 сентября.

На что ставить в футболе 16 сентября

Лига чемпионов своё сыграла, теперь время Лиги Европы и нового турнира – Лиги конференций. Во втором по значимости европейском турнире нас, конечно, в первую очередь интересует матч «Локомотива» с «Марселем». Соперник у команды Марко Николича серьёзный, но играть на победу вполне можно. Из остальных матчей выделяем очную встречу соперников «Спартака»: «Лестер» принимает «Наполи». Жаркой должна получиться игра «Галатасарай» — «Лацио». Стоит последить за тем, как «Монако» без Александра Головина справится с австрийским «Штурмом», интересно будет взглянуть и на матч ПСВ – «Реал Сосьедад».



В Лиге конференций центральный матч «Ренн» — «Тоттенхэм», а «Рома» Жозе Моуринью примет софийский ЦСКА. Любопытна игра пражской «Славии» с берлинским «Унионом».

На что ставить в хоккее 16 сентября

В КХЛ сегодня 7 матчей, центральный – дерби «Спартака» и ЦСКА. «Сибирь» сыграет с московским «Динамо», «Салават Юлаев» — с «Куньлунем», а «Йокерит» — с «Торпедо». «Нефтехимик» принимает «Трактор», рижское «Динамо» сразится с «Барысом», а «Сочи» — со СКА.



4 матча пройдут в ВХЛ, также можно ставить на матчи высших лиг Чехии, Швеции и Финляндии.

На что ещё ставить 16 сентября

В квалификации баскетбольной Лиги чемпионов пермская «Парма» сразится с французским «Ле Маном». На волейбольном чемпионате Европы сегодня выходной, зато продолжается чемпионат Азии, а в России играют матчи предварительного этапа женского Кубка России.