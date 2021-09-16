«Автомобилист» — «Авангард». Обладатель Кубка Гагарина закатит ещё один концерт

17 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех команды из Омска оценён экспертами в 2.76.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» 17 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Авангард» Омск (17.09.2021)

Сентябрь перевалил за экватор. А это значит, что в Континентальной хоккейной лиге разгоняется новый сезон. 17 сентября состоится всего два матча, отдельного внимания заслуживает битва представителей Восточной конференции. «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Шесть первых встреч позади. Делать выводы, конечно, рано, вся борьба за зону плей-офф и распределение лидирующих мест только начинается. Но промежуточная картина понемногу вырисовывается. У екатеринбуржцев в активе восемь очков и четвёртое место, омичи набрали шесть баллов и идут пока седьмыми.



Впрочем, плотность турнирной таблицы по-прежнему высокая, то есть за пару-тройку игр всё может резко поменяться. «Автомобилист» начал сезон скверно, в двух домашних матчах потерпел два поражения с общим счётом 4:10. Справедливости ради отметим, играть пришлось с крепкими «Металлургом» (2:6) и «Салаватом» (2:4).



Так ещё и потерял одного из лучших легионеров КХЛ — из-за травмы Якуб Коварж выбыл до конца сезона. Место основного вратаря занял Дмитрий Шикин. Голкипер крепкий, но в роли первого номера претендента на финал конференции себя не пробовавший.

Зато на выезде пошло веселее. Сначала подопечные Билла Питерса одолели СКА (4:2) в Санкт-Петербурге, затем «Динамо» в Минске (2:1). В Подольске перебросали местный «Витязь» по буллитам (4:3 Б), хотя нервы пощекотали. А в последней игре выездной серии разгромили несчастный «Куньлунь Ред Стар» (5:1), забросив сразу пять шайб в ворота россиянина Александра Лазушина.



Открыли счёт на 11-й минуте, но спустя четыре с половиной пропустили в меньшинстве. Впрочем, это единственное, что получилось у хозяев. Дмитрий Шикин в тот день был на высоте. Совершил 33 спасения, в том числе отразив буллит и выход один на один. Гости же на 24-й минуте реализовали лишнего, а в третьем периоде забросили ещё три безответные шайбы.

«Авангард», напротив, неплохо стартовал, одержав три победы в Балашихе с общим счётом 11:5. Достойно. Затем началась череда поражений. Сперва натерпелся от «Динамо» (2:5), где по традиции блистал Вадим Шипачёв. Следом — от финского «Йокерита» (2:3). Сказалось большое количество ошибок в своей зоне. Обновлённому составу явно пока что не хватает сыгранности.



А в последнем матче, к великой радости Александра Кожевникова, подопечные Боба Хартли проиграли на выезде «Металлургу» в матче-концерте со счётом 4:7. Первый период оказался богат на голы. Уже в дебюте второй минуты гости открыли счёт, а ещё через 10 минут пропустили. На 18-й снова вышли вперёд, играя в формате «6 на 5». Правда, за 16 секунд до перерыва счёт вновь сравнялся.



Во втором периоде стало ещё веселее, на двоих забросили пять шайб. «Ястребы» дважды выходили вперёд, но собранная игра «Магнитки» и удаления сделали своё дело. В заключительной двадцатиминутке после очередного пропущенного гола в меньшинстве гости заменили вратаря. Однако и это не помогло спастись от поражения.

Невнятные действия при меньшинстве, ошибки в своей зоне и частые удаления уже становятся закономерностью в игре «Авангарда». Хорошо, что хотя бы с реализацией больших проблем нет. Разумеется, на образование былой сыгранности у обновлённого состава требуется какое-то время, но прошло шесть игр, а особых изменений не наблюдается.



Не всегда выручает и Шимон Грубец. Понятно, что спрашивать надо и с защитников, но 19 пропущенных шайб практически за шесть полных игр — это много. Омичам явно нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу, а пока «Автомобилист», набравший солидный ход, выглядит предпочтительнее. Оборона и вратарь в порядке, реализация тоже. Так что мы бы взяли П1 за 2.26.

«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 сентября 2021 года

Последние три матча омичи проиграли, пропустив 15 шайб. «Автомобилист» же смотрится гораздо стабильнее. Вратарь Дмитрий Шикин на высоте, в отличие от Шимона Грубеца. Порядок у екатеринбуржцев и с игрой в атаке. Считаем, что они в состоянии одержать первую домашнюю победу в этом сезоне. «Авангарду» явно ещё нужно время.



Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.26.