«Ньюкасл» — «Лидс». Прогноз: Криштиану Роналду начал, Патрик Бэмфорд продолжит

За четыре тура АПЛ соперники на двоих набрали всего три очка.

17 сентября состоится матч пятого тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Лидса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Лидс Юнайтед» 17 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. А поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» (17.09.2021)

Не успели завершиться еврокубковые разборки, как пришла пора возвращаться к национальным первенствам. Пятый тур английской Премьер-лиги стартует в пятницу, 17 сентября. На стадионе «Сент-Джеймс Парк» сойдутся «Ньюкасл Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Начало — в 22:00 мск.

В прошлом сезоне соперники успели пересечься дважды, в обоих случаях победу праздновали подопечные Марсело Бьельсы (5:2 и 2:1). Дома «сороки» выглядели более чем достойно, а вот разгром в гостях получили по делу. Полностью уступили как по владению мячом (30 на 70 процентов), так и по ударам в сторону ворот (10-25).

А в новом сезоне пока не блещут ни те ни другие. И если от «Ньюкасла» этого можно было ожидать (команда действительно не впечатляет уже давно), то закрепившийся в АПЛ «Лидс», скорее, расстраивает. Другое дело, что и календарь оказался не из приятных: тут «Манчестер Юнайтед» (1:5), «Эвертон» (2:2), «Бёрнли» (1:1) и «Ливерпуль» (0:3).

Хотя местами чудовищные провалы в обороне очевидны, Марсело Бьельса и не думает отказываться от атакующей модели игры. Пока, увы, особых результатов она не приносит: четыре забитых мяча при 11 пропущенных. С другой стороны, команде явно нужно время на раскачку, о чём говорят как многие эксперты, так и сам главный тренер.

«Сорокам» же на старте соперники достались вполне играбельные, но даже так не удалось избежать дна турнирной таблицы. Причём всё закономерно. После поражений от «Вест Хэма» (2:4) и «Астон Виллы» (0:2) последовала ничья с «Саутгемптоном» (2:2). А на прошлой неделе случились чувствительные 1:4 от «Манчестер Юнайтед» с дублем Криштиану Роналду.

Одной из основных причин такого старта считаются травмы ключевых исполнителей. Например, хавбек Джонджо Шелви пока провёл лишь один неполный матч, плюс очередное повреждение получил главный нападающий — Каллум Уилсон. Как ожидается, пропустят они и ближайший тур.

Гостям такие расклады только на руку, хотя они тоже страдают от кадровых потерь. Впрочем, головная боль Марсело Бьельсы бросается в глаза не так сильно. Отсутствие Матеуша Клиха и Робина Коха — это, конечно, серьёзно, но не так критично. Заменить пока есть кем.

Да, «Лидс» демонстрирует плохие результаты после четырёх туров, однако это опять же можно списать на тяжёлый календарь. «Ньюкасл» на старте выглядит ещё хуже. Пропускают обе команды много, так что можно подумать о тотале больше, коэффициент букмекеры дают вполне играбельный.

Мы бы рискнули и проверили лобовую победу гостей за откровенно большой коэффициент 2.30. Предложение любопытное, особенно если учесть очные встречи прошлого сезона. Да и в нынешнем «сороки» не впечатляют от слова совсем. Для подопечных Марсело Бьельсы это отличная возможность вступить на победную колею.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» 17 сентября 2021 года

Команда Марсело Бьельсы по-прежнему бодро выглядит в атаке, забитых голов должно было быть больше, чем четыре. «Ньюкасл» же плох как на своей половине поля, так и на чужой. Тем удивительнее, что букмекеры не особо верят в успех гостей, которые в прошлом сезоне пошумели в АПЛ. Мы же в «Лидс» поверим и возьмём их победу за коэффициент 2.30.

Ставка: победа «Лидса» за 2.30.