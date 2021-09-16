«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз: держись, Клопп! Заха не забыл про 0:7

18 сентября состоится матч пятого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «Кристал Пэлас» оценён экспертами в 12.50. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 18 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99. А поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (18.09.2021)

До чего же жарким выдался старт группового этапа еврокубков! Но времени на отдых нет, на подходе пятый тур английской Премьер-лиги. Основные события запланированы на субботу, 18 сентября. Встреча «Ливерпуля» и лондонского «Кристал Пэлас» обещает быть особенно интересной.

Вряд ли лондонцы хотят вспоминать последние очные встречи, которые случились в прошлом сезоне. В первом круге подопечные Юргена Клоппа просто втоптали соперника в газон, победив со счётом 7:0. Во втором круге «орлы» проиграли со счётом 0:2 при 30 процентах владения мячом.

Зато новый сезон соперники начали неплохо. У «Ливерпуля» три победы в четырёх матчах и всего один пропущенный мяч (та самая скандальная ничья с «Челси»). Плюс удалось закрепить третье место АПЛ бодрым стартом в Лиге чемпионов: в первом туре группового этапа турнира обыгран итальянский «Милан» (3:2).

От «Кристал Пэлас» мало кто ждал успехов. Во-первых, подбор исполнителей весьма скромный. Во-вторых, Патрика Виейру при всём уважении назвать опытным тренером никак нельзя. Однако столичная команда пока держится. Набрала пять очков в четырёх турах, что не так плохо.

Отдельно стоит поговорить про последний матч с «Тоттенхэмом». «Орлы» умудрились разорвать соперника в дерби со счётом 3:0. Да, играли в большинстве с 58-й минуты, а все голы забили уже после этого. Но также любопытно, что Гарри Кейн с партнёрами нанесли всего лишь два удара по воротам.

Удивительно, но даже после возвращения болельщиков на трибуны в гостях «Ливерпуль» пока выступает лучше, чем дома. Крупные победы над «Лидс Юнайтед» (3:0) и «Норвичем» (3:0) были одержаны именно на выезде. Тогда как в родных стенах дожали «Бёрнли» (2:0), но потеряли очки с «Челси» в большинстве (1:1).

С кадровой ситуацией плюс-минус порядок у обеих сторон. Юрген Клопп не сможет рассчитывать разве что на Роберто Фирмино и Харви Эллиотта. А за гостей не сыграют Джеффри Шлупп, Натан Фергюсон и Эберечи Эзе. Игроки, несомненно, важные, но пока Патрик Виейра умудряется справляться без них.

«Кристал Пэлас» набрал неплохой ход, идёт на серии из трёх матчей без поражений. За этот период отличился пять раз, а главной ударной силой пока является хавбек Конор Галлахер. Молодой футболист успел отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Да, подопечные Юргена Клоппа являются безоговорочными фаворитами, наверняка у ворот гостей будет жарко. Но всё же не факт, что и лондонцы останутся без гола. Активный Галлахер и Одсонн Эдуард, который дебютировал дублем на прошлых выходных, могут серьёзно напрячь оборону красных.

В уме стоит держать, что «Ливерпуль» на буднях провёл непростой матч в Лиге чемпионов. «Милан» крепко потрепал нервы ливерпульскому гранду. Так что мы бы проверили голы в обе стороны за привлекательный коэффициент 2.15. Разница в свежести тоже должна сказаться.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 18 сентября 2021 года

Уж слишком мало пропускает «Ливерпуль» на старте сезона АПЛ, рано или поздно Алисона разочарует не только соперник калибра «Челси». Ожидаем, что это случится уже в ближайшую субботу. «Кристал Пэлас» набрал неплохой ход под руководством Виейры, да и 0:7 в прошлом сезоне наверняка сидят в памяти.

Ставка: обе забьют за 2.15.