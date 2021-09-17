«Ньюкасл» — «Лидс», «Герта» — «Гройтер Фюрт» и другие матчи. Что смотреть 17 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 17 сентября.

На что ставить в футболе 17 сентября

Еврокубки на этой неделе завершились, пришло время клубных чемпионатов. Сегодня в Англии «Ньюкасл» сыграет с «Лидсом». И те и другие не очень здорово начали: у команды Марсело Бьельсы 2 очка в 4 играх, у их соперников и вовсе одно. Сегодня хороший шанс победить и оттолкнуться ото дна.

В Германии «Герта», которая пока совсем не впечатляет, принимает «Фюрт». Этот клуб пока и вовсе только осваивается в Бундеслиге. Посмотрим, кто окажется сильнее.

В Испании «Сельта» сыграет с «Кадисом», в Италии встретятся «Сассуоло» и «Торино», а во Франции сойдутся «Страсбург» и «Мец».

На что ставить в хоккее 17 сентября

В КХЛ сегодня всего 2 матча. «Адмирал» примет «Северсталь», а «Автомобилист» сразится с «Авангардом». Кроме того, в ВХЛ играют «Дизель» и «Южный Урал».

Также можно ставить на игры чемпионатов Германии, Финляндии, Чехии и Беларуси.

На что ещё ставить 17 сентября

На теннисном турнире в Ренне Роман Сафиуллин сыграет с Ришаром Гаске. В предыдущем раунде Роман победил Энди Маррея, теперь ему предстоит сыграть с ещё одним ветераном.

В баскетбольной Лиге чемпионов представитель лиги ВТБ «Калев» сыграет с литовским «Ювентусом». В волейболе продолжается предварительный этап Кубка России у женских команд.