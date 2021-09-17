«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск. Уфимскую машину не остановить

18 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.58, а успех команды из Минска оценён экспертами в 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск 18 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.42. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.80. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.77.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Динамо» Минск (18.09.2021)

Сентябрь благополучно перевалил за экватор. 18 сентября в Континентальной хоккейной лиге состоятся сразу семь матчей. Отдельного внимания заслуживает встреча уфимского «Салавата Юлаева» и минского «Динамо», которая пройдет на льду «Уфа-Арены». Первое вбрасывание запланировано на 14:30 мск.

«Салават» после шести матчей лидирует не только в Восточной конференции, но и во всей КХЛ, набрав 12 максимально возможных очков. Подобным результатом может похвастаться разве что московское «Динамо». А вот «Динамо» из Минска идёт пока на седьмом месте в Западной конференции: шесть баллов после пяти игр.



Уфимцы стартовали просто шикарно. За три выезда добыли три уверенные победы с общим счётом 16:5. Одни 7:2 с крепким «Металлургом» чего стоят! А вот первый домашний матч со «Спартаком» (2:1) выдался не таким результативным. Уступали по ходу встречи, но сумели дожать. Постоянное давление сделало своё дело. Алексей Красиков много выручал, но зелёные не отступили.



Зато после подопечные Томи Лямся катком прошлись по «Нефтехимику» (5:1). Играли в свой хоккей, старались держать хороший темп и отрабатывать в обороне. Результат абсолютно закономерный. Единственное, на что хватило гостей из Нижнекамска, — гол престижа за пять минут до сирены. Но понятно, что игра фактически уже была сделана.

С «Куньлунем» (5:1) башкирский клуб тоже сыграл великолепно. Статистика красноречива: за три периода Александру Шарыченкову, который получил шанс показать себя, пришлось совершить всего 19 спасений. В целом был надёжен. На долю голкипера гостей же пришлось 35 бросков, с пятью из них он не справился. Гости, конечно, огрызались, но без шансов.



Минское «Динамо» успело провести всего пять игр. Стартовало с выездной серии. Результат относительно неплохой. Провальной оказалась лишь первая игра с «Динамо» из Москвы (1:4). Зато потом обыграли крепкую «Северсталь» (4:1) и «Локомотив» (4:3). В Ярославле в концовке помогли удаления в составе хозяев.



Первый домашний матч с «Автомобилистом» (1:2) получился смазанным. Реализация хромала, да и удача была, скорее, на стороне екатеринбуржцев. Ну и отдать должное нужно голкиперу Алексею Колосову. Был хорош, отразил 31 бросок из 33. Если бы не он, счёт оказался бы крупнее. Впрочем, минчане тут же исправились перед своими болельщиками.

Накануне принимали казанский «Ак Барс», который пока не может найти себя, и выиграли со счётом 5:2. Голов хватило на всех. За 20 секунд до конца первого периода хозяева реализовали большинство, а в середине второго с разницей в 64 секунды пропустили дважды. На заключительном отрезке сумели забросить ещё четыре шайбы и довести дело до разгрома.

Теперь «зубрам» предстоит выезд в Уфу к лидеру КХЛ. Конечно, дать бой они могут, но шансов зацепиться откровенно мало. Вратарь местами выручает, хотя в целом игра в обороне пока хромает. «Салават» же выглядит уверенно как в гостях, так и дома. Оборона лучшая в лиге, пропускает в среднем чуть больше одной шайбы за встречу. В порядке и результативность.



Некоторые хоккеисты возвращаются в состав, а финские лидеры только начинают разогреваться. Любопытно, что в среднем команда Томи Лямся забивает больше четырёх шайб. Мы бы рискнули и взяли Ф1 (-1.5) за коэффициент 2.03. Ждём очередную уверенную победу хозяев.



Ещё вариант — П1 и обе забьют за 1.95. Пока у Метсолы и Шарыченкова игр на ноль не было, а минчане бодро играют в атаке. Свой гол гости наверняка найдут, да только зелёные слишком уж хороши. Ведущее звено в порядке, тройка Кадейкина хороша. Даже нижние звенья регулярно напоминают о себе.

«Салават Юлаев» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на матч КХЛ 18 сентября 2021 года

«Салават Юлаев» сейчас лидирует в КХЛ. Очень много забивает, играет легко и с удовольствием. Реализация на высоком уровне, а оборона лучшая в КХЛ на данный момент. Минское «Динамо» бодро выглядит в атаке, но в защите проблем хватает. Потому в сенсацию мы не верим. Минусовая фора на уфимцев выглядит здорово.



Ставка: победа «Салавата» с форой (-1.5) за 2.03.