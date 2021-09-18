«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Криштиану Роналду не отдаст первое место в АПЛ

19 сентября состоится матч пятого тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ман Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Вест Хэма» оценён экспертами в 4.35. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «МЮ» 19 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. А поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» (19.09.2021)

На буднях благополучно отгремел первый тур группового этапа еврокубков. А поскольку в Лиге чемпионов и Лиге Европы хватает представителей Англии, сразу несколько видных матчей АПЛ состоятся в воскресенье. На 19 сентября запланировано три встречи, одна вывеска краше другой. Например, в Лондоне на стадионе «Олимпийский» местный «Вест Хэм» будет принимать «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне соперники встречались три раза: дважды в чемпионате Англии, а еще один раз — в 1/8 финала Кубка Англии. Во всех случаях успех праздновали манкунианцы. Кубковая встреча завершилась минимальной победой красных, на выезде в АПЛ они выиграли со счётом 3:1, а дома — со счётом 1:0. Результаты не самые яркие, но победа есть победа.

Лондонцы как в прошлом сезоне выглядели бодро, так и в новом продолжают приятно удивлять. В прошлый раз до последнего сражались за путёвку в Лигу чемпионов, хотя конкуренты явно имели преимущество по уровню исполнителей и глубине скамейки. За четыре тура набрали восемь из 12 возможных очков. Сперва отгрузили по четыре мяча в ворота «Ньюкасла» (4:2) и «Лестера» (4:1), а затем сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2) и «Саутгемптоном» (0:0). А ведь это далеко не предел, столичный клуб может лучше.

Подопечные Дэвида Мойеса демонстрируют крайне приличный футбол, так что промежуточная восьмая позиция в турнирной таблице наверняка ещё будет улучшаться. Сбалансированный состав, качественная игра во всех линиях и немного спортивного везения дают в сумме хорошие результаты. Причём «молотобойцы» уже на протяжении года выглядят уверенно.

Впрочем, «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера тоже прибавляет. Прошлый сезон закончил вторым, а по итогам четырёх туров нынешнего и вовсе возглавляет турнирную таблицу. В активе ровно 10 очков. Правда, столько же набрали «Челси», «Ливерпуль» и «Эвертон». Но из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей именно манкунианцы находятся выше остальных.

«Красные дьяволы» действительно много забивают и не так часто пропускают. Разгромные победы над «Лидсом» (5:1) и «Ньюкаслом» (4:1) тому подтверждение. А единственную потерю очков с «Саутгемптоном» (1:1), скорее, можно списать на случайность. Выглядели бледно, но всё равно создали вполне достаточно. Впечатляющий старт сезона получился смазанным лишь из-за провала в Лиге чемпионов.

Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» в середине недели проиграл на выезде швейцарскому «Янг Бойз» (1:2), хотя вёл в счёте после 13-й минуты благодаря голу Криштиану Роналду. Да, стоит признать, что практически полтора тайма гости провели в меньшинстве — в середине первого тайма прямую красную карточку получил Ван-Биссака. Удаление очень глупое, но бесспорное.

И всё же это не оправдывает необычайно аккуратную и даже боязливую игру англичан. Достаточно сказать, что за 90 минут они сумели нанести всего лишь два удара по воротам. Оба на счету Криштиану Роналду. Вдесятером прижались к воротам, играли на удержание и тянули время. В результате прямо перед финальным свистком жуткая ошибка Джесси Лингарда привела к поражению.

А ведь группа досталась коварная, потерянные очки почти наверняка аукнутся. Впрочем, ничего непоправимого пока не случилось. До второго тура группового этапа турнира ещё относительно далеко, так что можно сосредоточить все силы на внутренней арене. Тем более что «МЮ» получил невероятный импульс после возвращения Криштиану Роналду.

36-летняя легенда явно приехал в Манчестер не для того, чтобы отбывать номер и быть обычным талисманом. В двух матчах великий португалец успел отметиться тремя забитыми мячами и вряд ли собирается на этом останавливаться. При этом состав манкунианцев терпит потери. Рашфорда и Кавани пока нет, так что появление опытного форварда очень кстати.

Стоит отдельно отметить и Бруну Фернандеша с Полем Погба, которые на старте сезона в полном порядке. Да и юный Мэйсон Гринвуд, кажется, наконец взялся за голову. Словом, линия атаки у Сульшера собралась очень добротная, а вот Дэвиду Мойесу, напротив, придётся хорошенько пораскинуть мозгами перед выбором стартового состава в предстоящем домашнем матче.



Главная забивная сила «Вест Хэма» — нападающий Майкл Антонио — не выйдет на поле из-за глупого удаления, которое он схлопотал в игре с «Саутгемптоном». Опытный форвард набрал космическую форму: в пяти матчах во всех турнирах (в том числе и с «Динамо» Загреб в Лиге Европы) отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами. Огромная потеря!

«Манчестер Юнайтед» при этом абсолютно не должен смущать фактор чужого поля, ведь по итогам прошлого сезона он стал лучшим в АПЛ по игре в гостях. С учётом всех этих факторов мы бы проверили лобовую победу гостей за 1.83. Кажется, «молотобойцев» ожидает первое поражение в сезоне. На провал в Лиге чемпионов манкунианцам надо отвечать.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 19 сентября 2021 года

«Манчестер Юнайтед» явно настроен на победу в АПЛ, о чём говорят и трансферы: приобретены Криштиану Роналду, Джейдон Санчо и Рафаэль Варан. «Вест Хэм», конечно, мог бы доставить набравшим ход манкунианцам проблемы, но без главной забивной силы (Майкла Антонио) это сделать будет невероятно трудно. Ждём победы гостей, которым надо закрывать кошмарное поражение в Швейцарии.

Ставка: победа «МЮ» за 1.83.