«Сочи» — «Динамо» в РПЛ, Роналду в АПЛ и много европейского футбола: что смотреть сегодня

Сентябрь незаметно перебрался через экватор. Европейские клубы, в том числе и российские, успели стартовать на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы. У представителей России получилось выступить неоднозначно. Хорошо, что можно отвлечься на внутреннюю арену. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 19 сентября.

На что ставить в футболе 19 сентября

Российская Премьер-Лига впереди Европы всей! Участники добрались до восьмого тура, в том время как топовые европейские чемпионаты встречают пятый. На воскресенье заготовлено два матча. В Нижнем Новгороде местный одноимённый клуб под руководством Александра Кержакова будет принимать тульский «Арсенал». Начало — в 16:30 мск.

А в 19:00 мск на олимпийском стадионе «Фишт» местный «Сочи» будет выяснять отношения с «Динамо» из Москвы. Обе команды играют в современный подвижный футбол, проблем с забитыми мячами быть не должно. Интерес подогревает и турнирное положение: сочинцы отстают от лидера «Зенита» всего на два пункта, москвичи — на четыре.

Играют также в чемпионатах Испании, Германии, Италии и Франции, но подробнее остановимся на последних двух. В 21:45 мск стартует битва флагманов итальянского футбола: на стадионе «Альянц Стэдиум» «Ювентус» будет принимать «Милан». После трёх туров туринцы находятся рядом с зоной вылета Серии А, пора исправлять положение.



Французская Лига 1 может быть интересна отечественному болельщику прежде всего выступлениями Александра Головина. К слову, его «Монако» отправится в гости к «Ницце». Но спать долго не получится, поскольку начало намечено на 14:00 мск. Отдельно посмотреть стоит матч «ПСЖ» — «Лион» (21:45 мск). Само собой, из-за Лионеля Месси.

Нельзя пройти и мимо чемпионата Англии, там провожают пятый тур всего тремя встречами. Зато какими! «Манчестер Юнайтед» вместе с Криштиану Роналду нагрянет к лондонскому «Вест Хэму» (16:00 мск), бойкий «Брайтон» попытается сотворить сенсацию с «Лестер Сити» (16:00 мск). А на десерт — лондонское дерби: «Тоттенхэм» играет дома с «Челси» (18:30 мск).

На что ставить в хоккее 19 сентября

Континентальная хоккейная лига набрала солидный ход. Интриг и ярких результативных матчей здесь хватает. Играют, разумеется, каждый день, но на воскресенье, 19 сентября, нам уготовано всего лишь два поединка.



Рекомендуем обратить внимание на встречу «Автомобилиста» и ЦСКА. Екатеринбуржцы никак не могут выиграть на своём льду, а москвичи за два последних третьих периода пропустили семь шайб. Будет весело.

На что ещё ставить 19 сентября

На мужском чемпионате Европы по волейболу добрались до финала и матча за третье место. Правда, сборная России сошла с дистанции ещё в четвертьфинале, но можно посмотреть на крепких словенцев, сербов, итальянцев и поляков. Игра за золотые медали стартует в 21:30 мск, а за бронзу — в 18:30 мск.



Будет на что посмотреть и любителям баскетбола. В Суперкубке Единой лиги ВТБ тоже пройдут матч за третье место и матч финала. А поклонники мотоспорта могут обратить внимание на Гран-при Сан-Марино. 14-й этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам подобрался к заключительной стадии.