«Рубин» — «Зенит». Леонид Слуцкий не по зубам Сергею Семаку

20 сентября состоится матч 8-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит». Начало встречи — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 5.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 20 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Рубин» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 гола — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата России «Рубин» — «Зенит» (20.09.2021)

Российская Премьер-Лига провожает восьмой тур, программа завершится в понедельник, 20 сентября, тремя встречами. Все по-своему интересны. «Локомотив» прилично обновился в летнее трансферное окно, а к «Уралу» едет после выстраданной ничьи с французским «Марселем». ЦСКА — «Спартак» — это дерби всея Руси вне зависимости от таблицы, тут всё и так понятно.

А вот матч «Рубина» и «Зенита», который начнётся в 18:30 мск, прежде всего стоит посмотреть ради турнирной борьбы. После семи туров в активе казанцев 14 очков и место в группе лидеров чемпионата России. Петербуржцы привычно лидируют, но отрыв от тех же казанцев составляет всего три пункта. А ведь есть и другие конкуренты.



Фактически при победе подопечные Леонида Слуцкого сравняются с действующим чемпионом по очкам, а это важно как минимум с точки зрения дальнейшей борьбы за еврокубки. Из текущего розыгрыша Лиги конференций казанцы вылетели самым обиднейшим образом ещё на стадии квалификации, а потому теперь можно смело бросить все силы на внутреннюю арену.



Тем более что игровая форма, судя по всему, начинает приходить в норму. Сентябрьский международный перерыв явно пошёл «Рубину» на пользу. В седьмом туре на своём поле разгромили екатеринбургский «Урал» со счётом 4:0. Отдельно стоит выделить новичка Андреса Дрейера, который в дебютном матче отличился хет-триком.

Вообще, кадровая ситуация у казанцев стабилизируется. Лидеры атаки Хвича Кварацхелия и Джордже Деспотович благополучно вернулись в строй после травм, первый даже успел отметиться изящной голевой передачей. При этом в общей группе уже тренируются Олег Шатов и Илья Самошников. Под вопросом участие разве что Александра Зуева и Владислава Игнатьева.



У «Зенита» положение менее оптимистичное. Во-первых, Караваев и Ловрен не тренировались в общей группе. А это всё-таки без преувеличений футболисты основного состава. Того же Караваева на правом фланге обороны Сергей Семак вынужден заменять Алексеем Суторминым, который по позиции вообще полузащитник. Оздоев по-прежнему в лазарете.



При этом петербуржцы на неделе играли в Лиге чемпионов против лондонского «Челси». В Лондоне. Проиграли со счётом 0:1, разница в классе не могла не сказаться, но местами смотрелись очень неплохо. Даже имели шансы отличиться. Тот же Сутормин был хорош. Однако игры против соперников такого уровня стабильно отнимают у российских клубов много сил.

Понятно, что выставлять три центральных защитника с «Рубином» Сергей Семак, скорее всего, не станет. Всё-таки его команда доминирует в чемпионате России, в отличие от еврокубков, и пять побед в семи турах при двух ничьих яркое тому подтверждение. Но с трудностями в Казани сине-бело-голубые обязательно столкнутся. Не могут не столкнуться.

Сетовать на качество газона на стадионе «Центральный» смысла особого нет, хозяевам ведь бегать придётся по нему же. А вот с выездной статистикой у «Зенита» всё не так гладко. За четыре последних выезда в РПЛ случились две ничьи — с «Уфой» (1:1) и «Локомотивом» (1:1). Да и когда удалось обыграть «Ростов» (4:2) и «Химки» (3:1), тоже неизменно пропускали.

«Рубин» же после семи туров лидирует по набранным очкам на своём поле. В четырёх домашних играх одержал три победы и забил восемь мячей. А при таких раскладах ставка «обе забьют» так и просится. Коэффициент приличный — 1.76. Да, у Сергея Семака есть бразильцы, Артём Дзюба и Азмун, которые делают разницу. Но атака казанцев тоже способна на многое. Деспотович и Хвича вернулись, Дрейер вряд ли захочет останавливаться.



Ещё один вариант — Ф1 (+1) за 1.78. Пока что у Леонида Слуцкого в двух очных встречах с Сергеем Семаком в качестве главного тренера «Рубина» две победы. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги казанцы дважды обыграли действующего чемпиона со счётом 2:1, то есть опыт имеется. Причём весьма солидный. Так что в предстоящем матче вполне можно увидеть результативную ничью. А может, и вовсе победу хозяев.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Зенит» 20 сентября 2021 года

Сентябрьский международный перерыв пошёл «Рубину» на пользу. В пером матче после паузы удалось разгромить «Урал» на своём поле со счётом 4:0. Петербуржцы, которые на неделе проиграли в Лиге чемпионов лондонскому «Челси», наверняка столкнутся с проблемами в Казани. Качество газона не лучшие, кадровые проблемы, меньше времени на восстановление и перелёт из Англии. Конечно, у Сергея Семака есть бразильцы, Дзюба и Азмун, но атака казанцев тоже может удивить.



Ставка 1: обе забьют за 1.76.



Ставка 2: победа «Рубина» с форой (+1) за 1.78.