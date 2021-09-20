ЦСКА — «Спартак», «Барселона» продолжает искать себя без Месси: что смотреть сегодня

Сентябрь незаметно перебрался через экватор. Европейские клубы успели стартовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы. У представителей России получилось немногое — одно очко в трёх матчах. Хорошо, что можно отвлечься на внутреннюю арену. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 20 сентября.

На что ставить в футболе 20 сентября

Вообще-то первый день новой недели редко радует обилием футбольных событий. 20 сентября не исключение. Зато будем брать качеством. Российская Премьер-Лига впереди Европы всей! Участники завершают программу восьмого тура, в то время как топовые европейские чемпионаты играют лишь пятый. На понедельник заготовлено всего три матча.



Зато выбор солидный, глаза разбегаются. Московский «Локомотив» прилично обновился в летнее трансферное окно и к «Уралу» едет после выстраданной ничьей с французским «Марселем». Начало матча — в 16:30 мск. А спустя два часа стартует встреча «Рубина» и «Зенита». Петербуржцы, конечно, лидируют в РПЛ, но в Казани им будет нелегко. Две предыдущие очные встречи остались за Леонидом Слуцким.

Вишенкой на торте, или украшением вечера (нужное подчеркнуть), несомненно, станет московское дерби ЦСКА — «Спартак». Правда, теперь обе команды испытывают явные игровые проблемы и на титул вряд ли претендуют. Впрочем, дерби есть дерби, скучать точно не придётся. А вечер первого трудового дня такой матч и подавно скрасит. Стартовый свисток намечен на 19:30 мск.



Поклонники зарубежного футбола тоже не останутся голодными. «Барселона» и «Гранада» закрывают программу пятого тура чемпионата Испании (22:00 мск), а в четвёртом туре итальянской Серии А «Наполи» — соперник «Спартака» по группе в Лиге Европы — отправится в гости к «Удинезе», который бодро начал сезон (21:45 мск).

На что ставить в хоккее 20 сентября

В Континентальной хоккейной лиге, которая продолжает набирать ход, событий гораздо больше, чем в чемпионате России по футболу. На 20 сентября запланировано сразу шесть встреч, так что придётся даже выбирать. Но вряд ли это кого-то разочарует. Предлагаем уделить время битве «Трактора» и минского «Динамо», которая пройдёт в Челябинске. Начало — в 17:00 мск.



Челябинцы в отличной форме, будут принимать гостей из Минска на серии из пяти побед. Отставание от лидирующего в КХЛ «Салавата Юлаева» составляет всего лишь одно очко. Правда, и минчане не подарок. Оборона в порядке, голкипер Алексей Колосов на высоте, однако со стабильностью у команды проблемы.

На что ещё ставить 20 сентября

После триумфального финала на US Open теннис потихоньку возвращается в привычную колею! Первый круг стартует сразу на трёх турнирах: в Нур-Султане, Остраве и Метце. Из российских спортсменов 20 сентября сыграет только Вероника Кудерметова, остальные стартуют позже.



Любителям киберспорта в понедельник представлено два турнира по CS:GO. В BLAST Premier: Fall Groups 2021 участники группы B играют первый раунд, а в Elisa Invitational Fall 2021 — уже второй тур.