«Барыс» — ЦСКА. Сергей Фёдоров вернёт должок клубу из Казахстана

21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — ЦСКА. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.77, а успех «Барыса» оценён экспертами в 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — ЦСКА 21 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Барыс» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.84, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.01. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 2.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Барыс» Нур-Султан — ЦСКА Москва (21.09.2021)

Сентябрь давно перевалил за экватор, но это не повод расстраиваться. Особенно поклонникам хоккея. 21 сентября в Континентальной хоккейной лиге состоится сразу пять матчей. Отдельное внимание стоит уделить встрече, которая пройдёт в Казахстане. Местный «Барыс» на своём льду примет ЦСКА. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Борьба представителей двух конференций — это всегда интересно. После семи матчей «Барыс» с пятью очками расположился на восьмом месте в Восточной конференции. ЦСКА сыграл восемь раз и идёт на вторым на Западе. В активе 12 баллов. Выше только «Динамо» из Москвы, да и то исключительно по дополнительным параметрам. Справедливости ради, у бело-голубых ещё две игры в запасе.



У казахстанцев сезон не задался с самого начала. Домашняя серия обернулась тремя поражениями в четырёх матчах с общим счетом 3:11. Проиграли «Салавату Юлаеву» (1:5), «Металлургу» (1:2) и «Спартаку» (1:4). Обыграли лишь хлипкий «Амур» (3:2). Да и там без нервов не обошлось.



На выезде пошло повеселее, но не более того. Сначала удалось разгромить как раз ЦСКА (6:3). Проигрывали по ходу матча, но в удивительном третьем периоде забросили пять шайб. Потом в тяжелейшей игре уступили рижскому «Динамо» (2:3), пропустив две шайбы уже к 13-й минуте. Боролись, цеплялись, но не дотянули.

Затем был финский «Йокерит» (2:3 Б). Уже на четвёртой минуте подопечные Юрия Михайлиса вышли вперёд. Правда, из-за удаления пропустили. Затем соперники обменялись голами снова. Основное время и овертайм победителя не выявили. Всё решилось в серии буллитов, где мастеровитее оказались «джокеры».



ЦСКА Сергея Фёдорова, напротив, старт сезона выдал очень неплохой. После разгромного поражения от «Авангарда» последовала серия из четырёх побед с общим счётом 12:5. Затем было странное поражение от «Барыса» (3:6). Тогда вели 2:1, а в третьем периоде защита куда-то пропала. Вернуть должок для армейцев — дело чести.



Но победа над «Спартаком» (5:3) в дерби помогла удержаться в колее. Снова провалились в обороне в третьем периоде, опять посыпались ненужные удаления. Но благодаря самоотдаче и хет-трику Плотникова забрали два очка в основное время. Запал и силы удалось сохранить и на выезд к екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:2 ОТ).

С первых минут армейцы начали давить, но счёт открыли именно хозяева. На девятой минуте помог отскок от защитника гостей. На 27-й минуте забросили в большинстве, удвоив преимущество. Гости были не согласны. В итоге сравняли счёт, перевели игру в овертайм, где при игре «4 на 3» реализовали свой момент.



Теперь ЦСКА, который прибавляет от матча к матчу, ожидает выезд в Казахстан. Местный «Барыс» сейчас выглядит как маленькая лодка в шторм. Вряд ли можно всерьёз гордиться двумя победами в семи встречах. Вопросы возникают как к защите, так и к реализации. Плюс большое количество удалений не даёт спокойно жить, а вратари нестабильны.



Конечно, вопросы по обороне есть и к ЦСКА. До Игоря Никитина в этом плане Сергею Фёдорову пока далеко. Но, как видно, ошибок становится всё меньше, так что москвичи логично идут фаворитами. Мастеровитости больше, состав покрепче. До сих пор есть травмированные, зато тащит Сергей Плотников. Да и поквитаться за 3:6 в Москве тоже надо. Поэтому мы бы взяли лобовую победу ЦСКА за 1.77.

«Барыс» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 сентября 2021 года

Соперники уже встречались в этом сезоне. Для ЦСКА первый матч получился провальным, но дальше результаты пришли в норму. Армейцы одержали две победы. На наш взгляд, сумеют взять реванш и у казахстанцев. «Барыс» сейчас совсем не впечатляет, а у москвичей тащит Сергей Плотников. На пять пропущенных шайб за период надо отвечать.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.77.