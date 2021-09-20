ЦСКА – «Спартак». Прогноз «Фонбет»: Акинфеев и Максименко решат судьбу дерби

20 сентября «Спартак» примет ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ. Московское дерби начнется в 19:30 на «ВЭБ Арене». Сделать ставку на центральную игру тура можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме ЦСКА

«Армейцы идут на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков в семи турах. Команда Алексея Березуцкого одолела «Уфу» (1:0), «Ростов» (3:1), «Ахмат» (2:0), уступила «Локомотиву» (1:2), «Динамо» (1:2), «Зениту» (0:1), а также сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2). Во время сентябрьских матчей сборных ЦСКА проиграл «Локо» в товарищеском матче (1:2).



Защитники Марио Фернандес, Бруно Фукс, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников и форвард Антон Заболотный пропустят дерби из-за травм. Полузащитник Максим Мухин не сыграет из-за дисквалификации.

В какой форме «Спартак»

Красно-белые проиграли варшавской «Легии» (0:1) на старте группового этапа Лиги Европы, а перед этим вылетели из квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:2, 0:2).



В чемпионате России «Спартак» проиграл «Рубину» (0:1), «Нижнему Новгороду» (1:2), «Сочи» (1:2), победил «Крылья Советов» (1:0), «Урал» (1:0), «Химки» (3:1), а также поделил очки с «Арсеналом» (1:1). С 10 очками красно-белые расположились на девятом месте, уступая ЦСКА по разнице мячей.



В лазарете «Спартака» находятся защитник Павел Маслов, хавбек Роман Зобнин, нападающий Георгий Мелкадзе. Форвард Александр Соболев не выйдет на поле из-за дисквалификации.

ЦСКА – «Спартак»: статистика личных встреч

Красно-белые победили в прошлом дерби (1:0). ЦСКА выиграл две последние очные встречи на своём поле – 3:1, 2:0. Перед этим «Спартак» оказался сильнее в Кубке России (3:2 в дополнительное время) и в РПЛ (2:1).

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч ЦСКА – «Спартак» 20 сентября 2021 года

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.05 (Сделать ставку).

Месяц без побед негативно влияет на атмосферу в раздевалке ЦСКА. Без нескольких основных игроков команда далека от оптимальной формы, но в главном дерби страны армейцы будут максимально заряжены на результат, ведь всего один гол может исправить не самый удачный старт сезона.



Руй Витория выиграл три из 10 матчей во главе «Спартака». Неубедительная статистика и невнятная игра подорвали доверие к португальскому специалисту, который находится на грани отставки. Только победа в дерби позволит тренеру красно-белых сохранить работу и вернуть надежду на позитивное окончание 2021 года.



Травмы сплотили обе команды, которые находятся под большим давлением. В таких условиях принципиальная встреча с большой долей вероятности окажется нерезультативной. Меньше трёх мячей было забито в двух из трёх последних дерби, в двух из трёх прошлых домашних игр ЦСКА в РПЛ, а также в чтырёх последних выездных матчах «Спартака» во всех турнирах.