«Хетафе» — «Атлетико». Суарес и Гризманн не отпустят мадридский «Реал»

В пяти турах Примеры «Хетафе» потерпел пять поражений и забил всего один раз.

21 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Атлетико». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех «Хетафе» оценён экспертами в 5.90. А ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Хетафе» — «Атлетико» 21 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Хетафе» — «Атлетико» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.95. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. А поставить на «обе забьют» можно за 2.57.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Хетафе» — «Атлетико» Мадрид (21.09.2021)

Чемпионат Испании не стоит на месте. Шестой тур решено провести посреди недели. Всё равно еврокубки продолжатся только под занавес сентября. Открывать программу предстоит «Хетафе» и «Атлетико». Встреча пройдёт на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

В прошлом сезоне соперники пересекались дважды, весёлого было мало. На «Ванда Метрополитано» «матрасники» одержали победу со счётом 1:0, тогда как во второй игре вовсе голов забито не было. Да, в обоих случаях мадридцы владели преимуществом, но во втором круге даже удаление в составе соперника не помогло избавиться от нулей на табло.

Совсем другое дело, что «Хетафе» образца прошлого сезона и нынешнего — это две разные команды. Если в прошлом он находился в безопасной зоне, то есть шёл выше 15-го места в таблице, то старт нового откровенно провалил. В пяти турах не набрал ни одного очка, а потому абсолютно по делу обосновался на дне Примеры.

У «Атлетико» пока с результатами полный порядок. Подопечные Диего Симеоне привычно мало забивают (семь голов в пяти матчах), но этого хватает для выполнения задачи-минимума. Обыграли «Сельту» (2:1), «Эльче» (1:0) и «Эспаньол» (2:1). Ситуация стандартная. По итогам пяти туров расположились на втором месте, отставание от «Реала» составляет всего два пункта.

В предстоящей игре Симеоне не сможет рассчитывать на Жоау Феликса, однако серьёзной потерей на данном этапе это назвать сложно. Большую часть побед АТМД добыла без португальца, да и в целом он ещё не набрал оптимальные кондиции после травмы. В выходные он вовсе не справился с эмоциями и, выйдя на замену, заработал две жёлтые карточки на ровном месте.

В то же время у «Хетафе» сразу две потери перед игрой с действующим чемпионом Испании, и каждую из них можно смело назвать серьёзной. Во вторник на поле не выйдут Мауро Арамбарри и Якуб Янкто. Первый — это 26-летний полузащитник, которого регулярно вызывают в сборную Уругвая. А второй не пропустил пока ни одной игры в текущем сезоне.

Вторая команда чемпионата Испании встретится со второй командой, но если считать с конца турнирной таблицы. Комментарии излишни. На наш взгляд, у «городских» нет никаких шансов и, вероятнее всего, матч действительно завершится победой «матрасников». Даже несмотря на фактор чужого поля.

Коэффициент на такое событие весьма играбельный — 1.72. Даже странно, учитывая, что соперник потерпел пять поражений из пяти возможных. Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите П2 всухую или П2 через общий низ. С голами у хозяев колоссальные проблемы.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Хетафе» — «Атлетико» 21 сентября 2021 года

«Атлетико» — действующий чемпион Испании, вряд ли он намерен расставаться с этим титулом. Основные соперники минувшим летом ослабли, в то время как сами «матрасники» стали лишь сильнее. Взять хотя бы аренду Гризманна. Не думаем, что подопечные Диего Симеоне потеряют очки в матче с командой со дна турнирной таблицы.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.72.