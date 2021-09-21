Европейские чемпионаты в футболе, КХЛ и другие турниры. На что ставить 21 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 21 сентября.
На что ставить в футболе 21 сентября
Без еврокубков футбольная неделя не самая насыщенная, но посмотреть будет на что. В Италии очередные матчи проведут команды Алексея Миранчука и Александра Кокорина. «Аталанта» примет «Сассуоло», а «Фиорентина» на выезде сразится с «Интером». Интересно, получат ли шанс россияне? Кроме того, «Болонья» сыграет с «Дженоа».
В Испании сегодня также 3 матча. Мадридский «Атлетико» едет в гости к провалившему старт сезона «Хетафе», «Атлетик» принимает «Райо Вальекано», а «Леванте» сыграет с «Сельтой».
На что ставить в хоккее 21 сентября
В КХЛ сегодня 5 матчей. Самый интересный, пожалуй, «Спартак» — «Авангард». Кроме того, «Барыс» примет ЦСКА, «Северсталь» — «Салават Юлаев», а СКА – «Амур». Сегодня ещё и динамовское противостояние: москвичи на своём льду сразятся с рижанами.
7 матчей пройдёт в ВХЛ, а ещё можно обратить внимание на европейские чемпионаты: играть будут в Финляндии, Чехии и Швейцарии.
На что ещё ставить 21 сентября
На теннисном турнире в чешской Остраве Анастасия Павлюченкова сыграет с Аной Конюх, а Вероника Кудерметова – с Еленой Рыбакиной. На челленджере в Бухаресте Иван Гахов сразится с итальянцем Флавио Коболли, а Теймураз Габашвили – со Зденеком Коларжем из Чехии.
Стартует второй круг предварительного этапа Кубка России у мужчин. Самой интересной сегодня смотрится встреча «Белогорья» и «Зенита» из Санкт-Петербурга.
- 20 сентября 2021
-
23:08
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
08:11
-
07:43
- 19 сентября 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:15