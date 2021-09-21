Европейские чемпионаты в футболе, КХЛ и другие турниры. На что ставить 21 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 21 сентября.

На что ставить в футболе 21 сентября

Без еврокубков футбольная неделя не самая насыщенная, но посмотреть будет на что. В Италии очередные матчи проведут команды Алексея Миранчука и Александра Кокорина. «Аталанта» примет «Сассуоло», а «Фиорентина» на выезде сразится с «Интером». Интересно, получат ли шанс россияне? Кроме того, «Болонья» сыграет с «Дженоа».

В Испании сегодня также 3 матча. Мадридский «Атлетико» едет в гости к провалившему старт сезона «Хетафе», «Атлетик» принимает «Райо Вальекано», а «Леванте» сыграет с «Сельтой».

На что ставить в хоккее 21 сентября

В КХЛ сегодня 5 матчей. Самый интересный, пожалуй, «Спартак» — «Авангард». Кроме того, «Барыс» примет ЦСКА, «Северсталь» — «Салават Юлаев», а СКА – «Амур». Сегодня ещё и динамовское противостояние: москвичи на своём льду сразятся с рижанами.

7 матчей пройдёт в ВХЛ, а ещё можно обратить внимание на европейские чемпионаты: играть будут в Финляндии, Чехии и Швейцарии.

На что ещё ставить 21 сентября

На теннисном турнире в чешской Остраве Анастасия Павлюченкова сыграет с Аной Конюх, а Вероника Кудерметова – с Еленой Рыбакиной. На челленджере в Бухаресте Иван Гахов сразится с итальянцем Флавио Коболли, а Теймураз Габашвили – со Зденеком Коларжем из Чехии.

Стартует второй круг предварительного этапа Кубка России у мужчин. Самой интересной сегодня смотрится встреча «Белогорья» и «Зенита» из Санкт-Петербурга.