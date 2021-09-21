«Сибирь» — «Металлург». Магнитогорцы останутся самым результативным клубом КХЛ

22 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.99, а успех команды из Новосибирска оценён экспертами в 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Металлург» 22 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сибирь» — «Металлург» Мг. будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.14. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.84.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» Новосибирск — «Металлург» Магнитогорск (22.09.2021)

Большая часть сентября уже позади, но это не повод расстраиваться. Особенно поклонникам отечественного хоккея. В Континентальной хоккейной лиге на 22 сентября запланировано четыре матча. В самом раннем из них «Сибирь» на своём льду сразится с магнитогорским «Металлургом». Первое вбрасывание состоится в 15:30 мск.

«Сибирь» тяжело вкатилась в новый сезон. Очередная смена тренера не помогла. Николая Заварухина на мостике сменил Андрей Мартемьянов, но на данный момент его новая команда находится за пределами топ-8 Восточной конференции. После семи игр в активе девятое место и пять очков. Конечно, болельщики рассчитывали на большее.



Начинать пришлось с выездной серии из четырёх матчей, но выиграть сибиряки сумели лишь раз. Зато как — всухую разгромили крепкое «Торпедо» (3:0). Правда, на большее сил не хватило: в остальных трёх случаях пропустили 11 шайб, а забросили всего четыре. Затем настала пора играть дома, вот только лучше не стало. За три игры одна победа. Хотя календарь казался не самым страшным.



Сперва уступили «Северстали» (2:4), затем чуть не сотворили сенсацию с московским «Динамо» (4:5). К 49-й минуте проигрывали 0:5, за половину периода успели отыграть четыре шайбы. Однако сил дожать соперника в концовке не хватило. Неприятную серию удалось прервать в последнем матче с «Куньлунь Ред Стар» (1:0).

Да и там у подопечных Андрея Мартемьянова получалось немногое. Да, с первых минут имели преимущество, открыли счёт на 28-й минуте, а ещё через четыре забросили вторую шайбу, но гол был отменён после запроса противника. Но надо сказать, что китайский клуб справедливо считается одним из слабейших в КХЛ, а хозяева суммарно набрали 20 минут штрафа. Соперник посерьёзнее мог бы наказать. Да и выручал Харри Сятери достаточно.



Магнитогорский «Металлург» на контрасте с сибиряками выглядит очень здорово. После восьми игр идёт на второй позиции в Восточной конференции, набрав 14 баллов. Выше располагается только «Салават Юлаев», которому магнитогорцы проиграли в очной встрече, пропустив семь шайб (4:7). Уфимцы набрали столько же очков, но у них имеется игра в запасе.



Впрочем, обидное домашнее поражение от лидера КХЛ не выбило подопечных Ильи Воробьёва из колеи. Сейчас они идут на серии из пяти побед, три из которых добыты на своём льду, а ещё две — на выезде. Настроение отличное. Три домашних матча закончились с общим счётом 15:7. Получилось весьма эффектно, один триллер с «Авангардом» (7:4) чего стоит!

С выездами на Дальний Восток тоже проблем не возникло. Сперва разгромили хабаровский «Амур» (6:2), хотя долго просыпались. К началу второго периода даже горели 0:2. Затем разбегались, забрали инициативу, перебросали оппонента (18-8 по броскам в створ) и забросили пять безответных шайб. А в третьем отрезке оформили ещё одну.



Затем путь вёл во Владивосток к местному «Адмиралу» (5:0), но и здесь особого сопротивления не встретили. За вторую половину первой 20-минутки забили четыре шайбы, а в конце второго отрезка сделали счёт крупным. На высоте был финский голкипер Юхо Олкинуора, отразивший за всю игру 40 бросков по своим воротам.

Конечно, хоккейное везение и высокий класс исполнителей сказывается положительным образом на результатах «Магнитки». Особенно в матчах со скромными командами. Удаётся уверенно побеждать как домашнем льду, так и за его пределами. А вот «Сибирь» пока не может найти свою игру. Две победы в семи встречах — крайне слабый результат.



Без проблем в обороне не обходится ни один матч, большое количество удалений тоже сказывается. Да и реализация моментов хромает: в среднем сибиряки пока забивают ровно две шайбы за игру. А вот у магнитогорцев с атакой полный порядок, в восьми встречах забросили 36 шайб, что с запасом является лучшим показателем в КХЛ.



Поэтому лобовая победа «Металлурга» за коэффициент 1.99 выглядит подарком. Вот и проверим. По желанию можно ещё поэкспериментировать. Уж очень интересно смотрится тотал больше 4.5 шайбы за 1.74. Статистика последних игр «лис» не против. Такая ставка заходила в шести из восьми матчей с их участием (а это 75% случаев).

«Сибирь» — «Металлург» Мг: прогноз и ставка на матч КХЛ 22 сентября 2021 года

У «Сибири» есть ряд проблем, для решения которых нужно время. Сейчас эти факторы очень сильно влияют на игру. Состав слабее, нежели у «Металлурга», и много травмированных. Магнитогорцы же набрали хороший ход, а серия побед только укрепляет общекомандный настрой. На наш взгляд, ставка на П2 в основное время с коэффициентом в районе двойки выглядит логично.



Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 1.99.