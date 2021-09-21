«МЮ» — «Вест Хэм». Криштиану Роналду уйдёт в тень, Никола Влашич покажет себя

Роналду наверняка получит отдых в Кубке лиги, так что всё внимание на экс-игрока ЦСКА.

22 сентября состоится матч 3-го раунда Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на «Ман Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Вест Хэма» оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «МЮ» — «Вест Хэм» 22 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. А поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» (22.09.2021)

Казалось бы, о каком британском футболе может идти речь в середине сентябрьской недели? Но нет, на туманном Альбионе нашли развлечение для английских клубов. В ближайшую среду, 22 сентября, продолжится третий раунд Кубка лиги. Этап, в котором в бой вступают представители АПЛ. Так что скучать не придётся.

Пары определяются путём слепого жребия, а потому достаточно часто на данном этапе турнира встречаются два представителя элитного английского дивизиона. Этот раз — не исключение. Предлагаем уделить внимание противостоянию «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма», которое пройдёт на «Олд Траффорд».

Команды уже успели пересечься. Что любопытно — совсем недавно, на прошлых выходных. Игра получилась напряжённой, вплоть до 89-й минуты счёт был 1:1. Всё изменилось после гола Джесси Лингарда, который получил пас на углу штрафной, сместился к центру и пробил в самую девятку. Без шансов для Лукаша Фабианьского.

Хотя и этого могло не хватить манкунианцам, ведь уже спустя пять минут вышедший на замену Марк Ноубл получил шанс сравнять счёт с пенальти. Однако не сумел воспользоваться прекрасной возможностью. Помешал Давид де Хеа, который угадал направление удара и отразил его.

Интересно, что в прошлом сезоне соперники встречались в 1/8 финала более престижного турнира — Кубка Англии. Тогда тоже смотрелись сопоставимо, а по итогам основного времени была зафиксирована безголевая ничья. Всё решилось в дополнительное время, где победный гол на свой счёт записал Скотт Мактоминей.

В марте состоялась ещё одна встреча, но уже в английской Премьер-лиге. И снова вышло напряжённо, а судьбу вовсе решил автогол Крэйга Доусона в середине второго тайма. Манкунианцы добыли очередную победу над лондонцами, хотя и очень скромную. Впрочем, не так давно приходилось терпеть и поражение.

Ровно два года назад — 22 сентября 2019 года — в Лондоне «молотобойцы» обыграли гостей из Манчестера со счётом 2:0. Тогда столичной командой руководил Мануэль Пеллегрини, а первый гол забил Андрей Ярмоленко. В том сезоне украинский нападающий регулярно выходил на футбольное поле. Сейчас Дэвид Мойес выпускает его лишь в концовке.

Сезон-2021/2022 обе команды начали здорово. По итогам пяти туров «МЮ» располагается на третьей строчке в АПЛ, уступая лидирующим «Челси» и «Ливерпулю» исключительно по разнице забитых и пропущенных мячей. «Вест Хэм» пока восьмой, но лишь на два очка отстаёт от «Ман Сити», который располагается на пятой строчке.

Главным козырем Дэвида Мойеса в предстоящей кубковой игре наверняка станет Майкл Антонио, который возвращается после дисквалификации. Форвард оформил 5+3 в пяти матчах нового сезона, но теперь вновь вернулся к своему любимому делу — забивать голы и приносить результат. Благо состав у лондонцев оптимальный.

Вполне возможно, что мы увидим на поле и бывших легионеров РПЛ. Экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич продолжает осваиваться, регулярно играет, но результативных действий пока не сделал. Наверняка отвык от высоких скоростей АПЛ. Алекс Крал тоже может получить шанс в кубковом матче.

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему обходится без Маркуса Рашфорда, тогда как Алекс Теллес и Эдинсон Кавани скорее под сомнением. Впрочем, Уле-Гуннар Сульшер наверняка проведёт ротацию после предыдущего матча. Вероятно, мощно вернувшийся Роналду получит отдых. Однако глубина и качество скамейки манкунианцев вполне даёт такую возможность без потерь в качестве.

Наверняка нас снова ожидает очень близкий и напряжённый матч, в котором тем не менее стоит ожидать голы с обеих сторон. Подопечные Сульшера дома просто обязаны забивать на правах хозяев, а «Вест Хэм» с вернувшимся Антонио существенно смелее выглядит в атаке.

Моменты у ямайца будут, а уж он-то знает, что делать. Проверим «обе забьют» за 1.90. Лишь бы на этот раз обошлось без откровенно сомнительного судейства, как было на днях. Игра и без того должна получиться бодрой.

Прогноз и ставки на матч Кубка Лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 22 сентября 2021 года

Многие британские топ-клубы не особо настраиваются на Кубок лиги. Впрочем, битвы с другими представителями АПЛ — совсем другое дело. Такие игры зачастую становятся принципиальными, и вряд ли встреча «МЮ» и «Вест Хэма» станет исключением. Ждём голы в обе стороны. Вероятна ротация с обеих сторон, что повышает шанс на результативные ошибки.

Ставка: обе забьют за 1.90.