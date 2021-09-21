«Шахтёр» — «Динамо». Мирча Луческу снова всех перехитрит

22 сентября состоится матч за Суперкубок Украины «Шахтёр» — «Динамо» Киев. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не сумели выделить однозначного фаворита: на победу каждого из клубов в основное время можно поставить в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Украины «Шахтёр» — «Динамо» 22 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Шахтёр» — «Динамо» Киев получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. А поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча Суперкубка Украины «Шахтёр» Донецк — «Динамо» Киев (22.09.2021)

Пока в ведущих европейских чемпионатах посреди недели проходят матчи внутренних первенств и кубков, без большого футбола решила не оставаться и Украина. В среду, 22 сентября, в Киеве состоится битва за Суперкубок Украины сезона-2020/2021. Сюрпризов нет. В который раз трофей между собой разыгрывают донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо». Начало — в 21:00 мск.

О доминировании двух этих клубов в украинском футболе можно говорить долго. На наш взгляд, достаточно сказать, что за годы проведения Суперкубка Украины из 17 случаев лишь в четырёх «Шахтёр» и «Динамо» не пересекались. Последний матч без участия хотя бы одной из этих команд случился восемь лет назад. Тогда в разборки влез одесский «Черноморец», но проиграл «горнякам».

Забавно, что новый розыгрыш Суперкубка Украины пройдёт на главном стадионе страны — «НСК Олимпийский» в Киеве. Бело-синие играют тут испокон веков, но фактически сейчас он является домашней ареной для обоих клубов. В последние несколько лет «горняки» плотно обосновались в столице Украины и лишь изредка принимают гостей в Харькове.

В 2021 году соперники встречались друг с другом лишь один раз. В середине апреля киевляне выиграли со счётом 1:0 и сделали уверенный шаг к чемпионству. А вот годом ранее случилось три встречи: две в украинской Премьер-лиге, а ещё одна — как раз в Суперкубке. В первенстве дважды выиграли оранжево-чёрные, а Суперкубок забрали киевляне.

С игровой формой в нынешнем сезоне чуть лучше у «Динамо». Киевляне лидируют в чемпионате Украины, не проигрывают на протяжении 19 официальных матчей кряду, а главное — много и регулярно забивают. Взять хотя бы встречу чемпионата Украины с «Колосом» (7:0), где забили аж семь безответных мячей. А ведь «Колос» — далеко не безнадёжный аутсайдер. Прошлый розыгрыш УПЛ завершил на четвёртом месте.

«Шахтёр» с приходом на пост главного тренера Роберто Де Дзерби существенно изменил свою игру, хотя серьёзного результата перемены пока не принесли. В чемпионате Украины всё относительно неплохо, однако ошеломляющее поражение в Лиге чемпионов от тираспольского «Шерифа» (0:2) говорит о многом. Команде явно нужно ещё время.

Когда речь заходит о соперниках уровнем выше условных «Ингульца» или «Мариуполя», донецкий клуб начинает испытывать серьёзные трудности в защите. Так было, например, в играх с «Генком» и «Монако». В ответном матче с французским клубом «горнякам» вообще откровенно повезло. Могли получить целую авоську в свои ворота, но сравняли счёт благодаря рикошету. И попали в групповую стадию ЛЧ.

Впрочем, если ранее в матчах между «Динамо» и «Шахтёром» превалировали эмоции, нежели качественный футбол, то сейчас команды всё чаще дарят зрителям именно спортивное зрелище. В четырёх из пяти последних очных встреч соперники пробивали букмекерский верх по голам, и предстоящая битва не должна стать исключением.

Составы у обеих сторон оптимальные, лидеры в порядке. Гранды украинского футбола предпочитают играть в атаку, хотя оборона дончан выглядит неубедительно. Один из вариантов для ставки — обе забьют за 1.60. Но нам больше нравится тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент более приятный, 1.79. Борьба за первый трофей в сезоне обещает получиться зрелищной, а вывеска Де Дзерби — Луческу лишь подогревает интерес. Опытнейший Мирча любит передавать приветы бывшему клубу.

На бригаду арбитров будет оказано дополнительное давление. Особенно после предыдущего матча «Динамо» с «Александрией», где на последних минутах был назначен скандальный 11-метровый удар. Виктор Цыганков с точки не промахнулся, а киевляне забрали три очка. Теперь за судьями будет пристальное внимание. Вероятно, они постараются находиться в тени.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Украины «Шахтёр» — «Динамо» 22 сентября 2021 года

«Шахтёр» изменил игру при Де Дзерби, скорость и техника в атаке есть. Однако в матчах с крепкими соперниками клуб регулярно ошибается в обороне и пропускает. «Динамо» под руководством опытнейшего Мирчи Луческу идёт стабильнее. Несмотря на молодую оборону, киевляне играют надёжно, атака тоже в порядке. Суперкубок Украины — это большой матч, ожидаем результативную игру и много эмоций.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.79.