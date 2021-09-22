СКА — «Салават Юлаев». Уфимцы сделают выводы после первого поражения в сезоне

23 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех команды из Уфы оценён экспертами в 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Салават Юлаев» 23 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.74.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Салават Юлаев» Уфа (23.09.2021)

Сентябрь близится к концу, но поводов грустить у болельщиков хоккея попросту нет. 23 сентября в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей. Отдельное внимание стоит уделить мастодонтам отечественного хоккея. Петербургский СКА примет уфимский «Салават Юлаев». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Борьба двух конференций — это всегда интересно. А уж когда заходит речь о таких мастеровитых командах — и подавно. После семи игр СКА с 10 баллами расположился на пятой строчке Западной конференции. Уфимцы же по-прежнему лидируют на Востоке с 14 очками. Правда, последние события наверняка пошатнули крепкий лёд под ногами.



Чего не скажешь о петербуржцах, которые понемногу набирают ход. После двух поражений от «Автомобилиста» (2:4) и нижегородского «Торпедо» (2:3) выдали два «сухих» матча. Первый со «Спартаком» (2:0), где поздравления принимал Ларс Юханссон, отыгравший второй матч на ноль в КХЛ. Второй — с «Сочи» (2:0), где перебросали соперника в два с лишним раза (33-15).



Накануне подопечные Валерия Брагина без проблем разобрались с хабаровским «Амуром» (5:1). Правда, из-за четырёх дней паузы немного потеряли в тонусе, но свои моменты удалось реализовать. Неплохо отыграл Ярослав Аскаров, который подменял приболевшего Самонова и отлучившегося из-за рождения сына Юханссона.

Уфимский «Салават Юлаев» хоккей показывает фантастический. На старте три выездных победы с общим счётом 16:5. Затем — четыре удачных домашних матча, два из которых, правда, выдались не самыми результативными. Сначала одолели «Спартак» (2:1), следом разгромили «Нефтехимик» (5:1) и на закуску — «Куньлунь Ред Стар» (5:1).

Однако с минским «Динамо» (1:0) пришлось изрядно попотеть. С первых минут минчане начали огрызаться, но уфимцы были готовы. На 33-й минуте после двух хороших смен открыли счёт. Дальнейший натиск на ворота соперника не увенчался успехом, хотя тут скорее надо отдать должное голкиперу Алексею Колосову. Без его спасений счёт мог стать гораздо крупнее.

Тогда удача была на стороне подопечных Томи Лямся, но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. В недавней выездной игре с нестабильной «Северсталью» потерпели поражение со счётом 1:2. Но тут виноваты сами. Где-то недооценили противника, где-то недоработали. Отметим, что классно сыграл вратарь хозяев.



Теперь «Салават» ожидает выезд в Санкт-Петербург. До прошлого матча клуб показывал добротный хоккей с большим количеством голов. Чего не скажешь о СКА. Два поражения подпортили общую картину, плюс были неубедительные победы над «Локомотивом» (4:3 Б) и «Северсталью» (3:2), где уступали 1:2 к началу третьего периода.

В предстоящем матче в исходы лезть не будем, а в качестве ставки рассмотреть можно тотал меньше 5.5 шайбы за 1.89. К уфимцам нет вопросов по обороне — пропускают по-прежнему меньше всех в КХЛ. У СКА бывают провалы, но голкиперы выглядят неплохо. Наверняка вернётся в ворота Ларс Юханссон, который сейчас лучший по проценту отражённых бросков в КХЛ.

СКА — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 сентября 2021 года

Явного фаворита назвать сложно. Фактор своего льда, конечно, играет за армейцев, но уфимцы будут к этому готовы. Всего десять пропущенных шайб в восьми матчах говорят сами за себя. Но и у СКА голкиперы в порядке, Ларс Юханссон лучший в КХЛ по проценту отражённых бросков. Поэтому, на наш взгляд, наиболее оптимальный вариант для ставки — тотал меньше 5.5 шайбы.



Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.89.