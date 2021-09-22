«Рома» — «Удинезе». Эльдор Шомуродов поможет Моуринью в трудную минуту

23 сентября состоится матч пятого тура чемпионата Италии «Рома» — «Удинезе». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Роме»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Удинезе» оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Удинезе» 23 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Рома» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Рома» — «Удинезе» (23.09.2021)

Второй тур группового этапа еврокубков стартует только через неделю, а потому в чемпионате Италии успеют порадовать болельщиков пятым туром. Закроет программу четверга встреча «Ромы» и «Удинезе». Жозе Моуринью и его подопечные постараются реабилитироваться за недавнее поражение от «Вероны». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

До конца прошлой недели у римской команды сезон складывался идеально. Она выиграла абсолютно все официальные матчи. В Серии А оставила не у дел добавившую «Фиорентину» (3:1), скромную «Салернитану» (4:0) и бойкий «Сассуоло» (2:1), а в Лиге конференций катком проехались по болгарскому ЦСКА (5:1).

Закончилось всё в воскресенье, когда «волки» провалили начало второго тайма игры с «Вероной» и получили итоговые 2:3. Не помог даже Эльдор Шомуродов, впервые вышедший в этом сезоне в Серии А в основном составе. У экс-нападающего «Ростова» гораздо лучше получалось выходить на замену. Суммарно за 49 минут до этого он оформил два ассиста.

Теперь римляне лишь пятые в турнирной таблице чемпионата Италии, зато с одной игрой в запасе. Именно победа над «Удинезе» может поднять их выше, но здесь нужно будет смотреть, как сыграют прямые конкуренты — «Наполи» и «Милан». Как бы то ни было, как минимум «Аталанту» в таблице обойти должны. Старт «Удинезе» получился менее удачным.

Сенсационная ничья с застрявшим после ухода Роналду «Ювентусом» (2:2), победы над скромными «Венецией» (3:0) и «Специей» (1:0). И всё бы ничего, если бы не одно «но». Туринский гранд в ужасной форме, а игра «Венеции» и «Специи» тоже не впечатляет. Первый же серьёзный соперник поставил подопечных Луки Готти на место — 0:4 от «Наполи» Лучано Спаллетти. Без вариантов.

Истории личных встреч с «Ромой» тоже далеко не в пользу «Удинезе». За последние два с половиной года стороны пересекались пять раз, лишь в одном случае победу одерживали чёрно-белые. Если взять 15 последних игр, то ситуация ещё хуже — две победы при 13 поражениях. Последняя ничья случилась вовсе в 2013 году.

К новому очному противостоянию «Рома» и «Удинезе» подходят практически в идеальных составах. За хозяев не сыграет лишь Леонардо Спинаццола, который залечивает свою травму, полученную ещё на Евро. А у гостей игру пропустит 18-летний Ийенома Удогие. Он начинал сезон в основе, однако из-за повреждения не играет уже две недели.

Хитрый Жозе Моуринью наверняка сделает выводы из неудачи в Вероне. А вот скромному «Удинезе» вряд ли хватит ресурсов, чтобы сдержать натиск римлян. Эльдор Шомуродов, возможно, начнёт со скамейки, но в качестве джокера его вполне можно использовать. Усилить игру узбекский футболист в состоянии, доказывал это неоднократно. Мы бы проверили Ф1 (-1) за 1.84, с результативностью у «волков» проблем нет.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Рома» — «Удинезе» 23 сентября 2021 года

«Рома» при Жозе Моуринью преобразилась. На старте сезона находится в хорошей форме и показывает приличную результативность. Свою лепту в хороший результат вносит Эльдор Шомуродов, который в Серии А уже отметился двумя голевыми передачами. Римляне наверняка сделают выводы после поражения от «Вероны», а «Удинезе» видится подходящим соперником, чтобы вернуться на победный путь.

Ставка: победа «Ромы» с форой (-1) за 1.84.