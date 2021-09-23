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«Ак Барс» — «Адмирал», 24 сентября 2021, прогноз и ставка на матч КХЛ, какой канал, смотреть онлайн

«Ак Барс» — «Адмирал». Дмитрию Квартальнову пора браться за дело
Данил Моисеев
Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ
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Казанцы мало забивают даже в играх с аутсайдерами КХЛ.

24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанского клуба в основное время можно с коэффициентом 1.31, а успех команды из Владивостока оценён экспертами в 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» 24 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.90. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Адмирал» Владивосток (24.09.2021)

КХЛ - регулярный чемпионат
24 сентября 2021, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток

Сентябрь близится к концу. 24 сентября в Континентальной хоккейной лиге состоится два матча. Открывать вечернюю программу выпала честь двум представителям Восточной конференции: «Ак Барсу» и «Адмиралу». Встреча пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

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«Ак Барс» после девяти матчей идёт на пятой строчке в Восточной конференции, набрав 11 очков. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет пять пунктов. «Адмирал» после восьми матчей расположился на девятом месте, имея в своем активе пять очков. До топ-8 не хватает всего одного балла.

Казанцы в нынешнем сезоне сами на себя не похожи. За шесть первых игр одержали всего две победы: дома обыграли финский «Йокерит» (3:0) и на выезде — подмосковный «Витязь» (2:1 ОТ). В остальных четырёх случаях умудрились пропустить 14 шайб, а забили — лишь семь. Дальше пошло повеселее, хотя и тут особенно хвастаться нечем.

В гостях утянули у «Сочи» победу (3:2 Б), но тогда повезло, сравняли счёт за 36 секунд до конца третьего периода. Вернувшись домой, снова переиграли «Сочи». Тут уже по делу, но счёт совершенно не хоккейный — 1:0. Болельщикам пришлось долго ждать, лишь на 48-й минуте Кирилл Петров с передачи Пера Линдхольма отметился точным ударом.

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А в последнем матче подопечные Дмитрия Квартальнова дома на тоненького обыграли «Витязь» (2:1). Открыли счёт на третьей минуте, а через десять минут гости отыгрались. Третьей заброшенной шайбы пришлось ждать до самой концовки, победу хозяевам снова принёс Кирилл Петров. Могли забить и раньше, два раза гостей спасла штанга.

«Адмирал», вернувшись в КХЛ, стартовал как мог. В пятиматчевой выездной серии проиграл пять раз с общим счётом 10:24. Хотя в трёх из них даже имел шансы на победу: дошёл с «Авангардом» до буллитов (3:4 Б), а с «Северсталью» (2:3 ОТ) и «Металлургом» (3:4 ОТ) — до овертаймов. В плюс с учётом тяжёлой финансовой ситуации и слабого состава занести можно.

Дальше вернулись во Владивосток. Домашняя серия оказалась куда интереснее. Сперва пободались с московским «Динамо» (3:5), но провалили концовку. Зато разгромно победили «Северсталь» (4:1). Реализовали свои моменты и поквитались за обидное поражение в гостях. Общее впечатление смазали пять безответных шайб от «Металлурга» (0:5).

Во второй половине первого периода гости забросили четыре раза. Александр Андриевский даже поменял вратаря. Но к 38-й минуте магнитогорцы забросили ещё раз. Правда, «моряки» имели моменты забить сами — Юхо Олкинуора немного заигрался. Но хорошие действия обороны соперника не дали шанса.

Теперь «Адмирал» ждёт выезд в Казань. Команда объективно выжимает из себя максимум, вот только исполнительского мастерства не хватает. Одна победа в восьми встречах тому доказательство. Правда, «моряки» неплохо себя показали в некоторых матчах, сумели добыть очки в овертаймах. Цепляются, бьются, делают всё возможное. Как правило, этого не хватает.

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«Ак Барс» же набрал ход за последние матчи. Правда, победы на тоненького, но настроение должно улучшиться. Возвращение Тимура Билялова на последний рубеж добавило надёжности. Правда, результативность хромает, в последних трёх встречах с игры заброшено всего пять шайб.

Однако «Адмирал» пропускает в среднем чуть больше четырех шайб за игру, а это много. Мы бы рассмотрели Ф1 (-2) за 1.80. Казанцам пора прибавлять. Если не обыгрывать на своём льду один из слабейших клубов лиги, то кого вообще обыгрывать?

«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз и ставка на матч КХЛ 24 сентября 2021 года

Последние победы «Ак Барса», откровенно говоря, на тоненького, а ведь играли с аутсайдерами. Однако клуб понемногу приходит в себя. Ждём в этот раз уверенную победу над «Адмиралом». Казанцам надо прибавлять, а дальневосточники при всей старательности сильно ограничены уровнем исполнителей.

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-2) за 1.80.

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