«Ак Барс» — «Адмирал». Дмитрию Квартальнову пора браться за дело

24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанского клуба в основное время можно с коэффициентом 1.31, а успех команды из Владивостока оценён экспертами в 8.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» 24 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.90. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Адмирал» Владивосток (24.09.2021)

Сентябрь близится к концу. 24 сентября в Континентальной хоккейной лиге состоится два матча. Открывать вечернюю программу выпала честь двум представителям Восточной конференции: «Ак Барсу» и «Адмиралу». Встреча пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

«Ак Барс» после девяти матчей идёт на пятой строчке в Восточной конференции, набрав 11 очков. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет пять пунктов. «Адмирал» после восьми матчей расположился на девятом месте, имея в своем активе пять очков. До топ-8 не хватает всего одного балла.



Казанцы в нынешнем сезоне сами на себя не похожи. За шесть первых игр одержали всего две победы: дома обыграли финский «Йокерит» (3:0) и на выезде — подмосковный «Витязь» (2:1 ОТ). В остальных четырёх случаях умудрились пропустить 14 шайб, а забили — лишь семь. Дальше пошло повеселее, хотя и тут особенно хвастаться нечем.



В гостях утянули у «Сочи» победу (3:2 Б), но тогда повезло, сравняли счёт за 36 секунд до конца третьего периода. Вернувшись домой, снова переиграли «Сочи». Тут уже по делу, но счёт совершенно не хоккейный — 1:0. Болельщикам пришлось долго ждать, лишь на 48-й минуте Кирилл Петров с передачи Пера Линдхольма отметился точным ударом.

А в последнем матче подопечные Дмитрия Квартальнова дома на тоненького обыграли «Витязь» (2:1). Открыли счёт на третьей минуте, а через десять минут гости отыгрались. Третьей заброшенной шайбы пришлось ждать до самой концовки, победу хозяевам снова принёс Кирилл Петров. Могли забить и раньше, два раза гостей спасла штанга.



«Адмирал», вернувшись в КХЛ, стартовал как мог. В пятиматчевой выездной серии проиграл пять раз с общим счётом 10:24. Хотя в трёх из них даже имел шансы на победу: дошёл с «Авангардом» до буллитов (3:4 Б), а с «Северсталью» (2:3 ОТ) и «Металлургом» (3:4 ОТ) — до овертаймов. В плюс с учётом тяжёлой финансовой ситуации и слабого состава занести можно.

Дальше вернулись во Владивосток. Домашняя серия оказалась куда интереснее. Сперва пободались с московским «Динамо» (3:5), но провалили концовку. Зато разгромно победили «Северсталь» (4:1). Реализовали свои моменты и поквитались за обидное поражение в гостях. Общее впечатление смазали пять безответных шайб от «Металлурга» (0:5).



Во второй половине первого периода гости забросили четыре раза. Александр Андриевский даже поменял вратаря. Но к 38-й минуте магнитогорцы забросили ещё раз. Правда, «моряки» имели моменты забить сами — Юхо Олкинуора немного заигрался. Но хорошие действия обороны соперника не дали шанса.



Теперь «Адмирал» ждёт выезд в Казань. Команда объективно выжимает из себя максимум, вот только исполнительского мастерства не хватает. Одна победа в восьми встречах тому доказательство. Правда, «моряки» неплохо себя показали в некоторых матчах, сумели добыть очки в овертаймах. Цепляются, бьются, делают всё возможное. Как правило, этого не хватает.

«Ак Барс» же набрал ход за последние матчи. Правда, победы на тоненького, но настроение должно улучшиться. Возвращение Тимура Билялова на последний рубеж добавило надёжности. Правда, результативность хромает, в последних трёх встречах с игры заброшено всего пять шайб.



Однако «Адмирал» пропускает в среднем чуть больше четырех шайб за игру, а это много. Мы бы рассмотрели Ф1 (-2) за 1.80. Казанцам пора прибавлять. Если не обыгрывать на своём льду один из слабейших клубов лиги, то кого вообще обыгрывать?

«Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз и ставка на матч КХЛ 24 сентября 2021 года

Последние победы «Ак Барса», откровенно говоря, на тоненького, а ведь играли с аутсайдерами. Однако клуб понемногу приходит в себя. Ждём в этот раз уверенную победу над «Адмиралом». Казанцам надо прибавлять, а дальневосточники при всей старательности сильно ограничены уровнем исполнителей.



Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-2) за 1.80.