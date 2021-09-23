«Гройтер Фюрт» — «Бавария». Почему Роберт Левандовски до сих пор без «Золотого мяча»?

24 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Германии «Гройтер Фюрт» — «Бавария». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Баварии»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех «Гройтер Фюрта» оценён экспертами в 23.00. А ставки на ничью принимаются за 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Гройтер Фюрт» — «Бавария» 24 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Гройтер Фюрт» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.73. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. А поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча чемпионата Германии «Гройтер Фюрт» — «Бавария» (24.09.2021)

Текущая неделя просто переполнена матчами топовых европейских чемпионатов, лишь в пятницу клубный футбол возьмёт небольшую передышку. Единственная игра из топ-5 лиг — «Гройтер Фюрт» с «Баварией» в чемпионате Германии. Впрочем, и тут явно будет на что посмотреть. Начало запланировано на 21:30 мск.

«Гройтер Фюрт», можно сказать, является новичком элитного немецкого дивизиона. В Бундеслиге команда не выступала с 2013 года, а с тех пор немало воды утекло. Хотя пока всё идёт к тому, что и в следующем сезоне мы её не увидим. В активе одно очко за пять игр и абсолютно законное последнее место в турнирной таблице.

«Бавария» же привычно для себя находится на другом полюсе. У вечного чемпиона Германии четыре победы, одна ничья и статус лидера. Тоже весьма законный. Казалось, на первых порах после приезда в Мюнхен молодого Юлиана Нагельсмана «красная машина» немного забуксует, но нет. Моменты создаются, голы забиваются, а победы — штампуются.

В чемпионате Германии пока никто не забивает больше, чем мюнхенцы. 20 голов в пяти матчах — мощнейший результат, к которому смогла подобраться лишь дортмундская «Боруссия» с Эрлингом Холандом (17 голов). Полный порядок и с обороной. Всего четыре пропущенных мяча, три из которых случились ещё в двух стартовых турах чемпионата.

Этот отрезок сезона для баварцев можно назвать некоторой передышкой. На прошлой неделе они играли с предпоследней командой лиги — «Бохумом» (7:0), а завтра сразятся с последней. В следующую среду предстоит провести матч с аутсайдером группы Е Лиги чемпионов — киевским «Динамо».

И даже с последующим соперником «Бавария», скорее всего, справится без проблем. В прошлом сезоне «Айнтрахт» приятно удивил, но в новом пока хромает. Сейчас идёт лишь на 15-й строчке в Бундеслиге, ни разу не победив за пять туров. Удалось скатать четыре ничьи, а ещё однажды «орлы» проиграли. Бояться здесь нечего.

Подобное расписание на руку не только команде, но и конкретно Роберту Левандовскому.

Удивительный поляк за семь матчей успел забить 11 раз. Показатели и без того красноречивые, а он только продолжает улучшать статистику. Шутка ли: форвард забивает в 19 встречах подряд за клуб, всего оформив за этот период 30 голов. Дайте уже ему «Золотой мяч»!

А «Гройтер Фюрт» как раз имеет серьёзные проблемы в обороне. В пяти матчах после возвращения в Бундеслигу «трилистники» пропустили 13 раз, что является худшим результатом чемпионата Германии на данный момент. Наравне с «Бохумом», который уже успел получить семь от «Баварии» в прошлом туре. Добавить к этому нечего.

Нет никаких предпосылок к тому, что скромный клуб даже на своём поле сумеет сохранить лицо. «Бавария» набрала отличный ход, а форма Левандовского по-прежнему феноменальна. Ждём очередную крупную победу в исполнении гостей, а поляк должен принять непосредственное участие. Минусовая фора смотрится здорово.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Гройтер Фюрт» — «Бавария» 24 сентября 2021 года

«Баварии» несвойственна жалость к соперникам, поэтому крупных побед привычно много. Не станет исключением и встреча с аутсайдером Бундеслиги, который пока в среднем пропускает по три мяча за игру. От «Штутгарта» «Гройтер Фюрт» пропустил пять раз. Что же будет в матче с мюнхенцами? Остаётся только пожалеть вратаря…

Ставка 1: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 1.76.

Ставка 2: Роберт Левандовски забьёт три и больше голов за 3.75.