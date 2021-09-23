«Челси» — «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола отомстит Тухелю за финал Лиги чемпионов

25 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75, успех «Ман Сити» тоже оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 25 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Челси» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. А поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Челси» — «Ман Сити» (25.09.2021)

Программа шестого тура английской Премьер-лиги в этот раз составлена совершенно несвойственным для турнира образом. В субботу, 25 сентября, в 14:30 мск стартуют сразу два матча, и оба обещают быть крайне интересными. В Лондоне на «Стэмфорд Бридж» местный «Челси» примет «Манчестер Сити».

По статистике личных встреч некоторый перевес имеют лондонцы. В 10 последних случаях, которые уложились всего в три года, они одержали пять побед при четырёх поражениях. Но главным событием, конечно же, стал майский финал Лиги чемпионов, победителем которого стали подопечные Томаса Тухеля.

Стоит сказать, что новый сезон стороны начали одинаково здорово. По итогам пяти туров «Челси» гордо возглавляет турнирную таблицу, набрав 13 очков. 12 забитых мячей и лишь один пропущенный, да и тот — с пенальти с «Ливерпулем». Больше тайма играли в меньшинстве, но зацепили очки. Кажется, абсолютно всё под контролем тренера.

Результаты замечательные, местами прагматичная, но зрелищная игра впечатляет. Отметим и форму Ромелу Лукаку, который после возвращения из итальянской Серии А продолжает забивать. Даже Тимо Вернер начал приносить пользу! А это действительно поражает, учитывая количество загубленных немцем моментов.

У «Ман Сити» дела не сильно хуже, 10 очков в активе и пятое место в АПЛ. Картину портит лишь неожиданное (даже в каком-то роде сенсационное) поражение от «Тоттенхэма» в первом туре (0:1). Но гол Сон Хын Мина так и остаётся единственным пропущенным в чемпионате Англии, что тоже надо отметить.

С тех пор «горожане» на внутренней арене побеждают исключительно «всухую». В том числе крупная победа над «Арсеналом» со счётом 5:0. Нулевая ничья с «Саутгемптоном» на прошлых выходных выглядит, скорее, как ложка дёгтя, но тогда у «горожан» в принципе не клеилось. Могли даже проиграть из-за фола Кайла Уолкера.

Впрочем, VAR решил не удалять защитника, а потому Пеп Гвардиола сможет рассчитывать практически на всех исполнителей. А отсутствие ключевых футболистов центра поля — Родри и Илкая Гюндогана — вполне может компенсировать вернувшийся после травмы Кевин Де Брёйне. А это уже неплохо.

У «Челси» ситуация несколько острее, предстоящий матч рискуют пропустить Эдуард Менди и Кристиан Пулишич. И если с постоянными травмами американца уже смирились, то отсутствие лучшего голкипера Европы прошлого сезона может серьёзно ударить по лондонцам. Впрочем, медицинский штаб надеется, что Эдуард успеет восстановиться.

В каждом из пяти последних матчей с участием «Челси» и «Сити» в АПЛ неизменно играла ставка тотал больше 2.5 гола. Не должна стать исключением и предстоящая встреча. Как минимум забитыми мячами команды обязаны обменяться. Такой исход в пяти последних играх встречался четыре раза.

Линия атаки у обеих сторон высококлассная, ждём обмен голами и теперь. В финале Лиги чемпионов цена ошибки была велика, что сказалось на действиях сторон. А тут — ещё одна встреча чемпионата Англии. Значит, веселья должно быть больше. Да и у Гвардиолы накопился серьёзный счёт к Тухелю.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 25 сентября 2021 года

Очередной розыгрыш АПЛ получается огненным. В отличие от прошлых сезонов, на чемпионский титул реально претендуют минимум четыре команды. И две из них сыграют друг с другом в субботу. Бескомпромиссный матч не может завершиться нулевой ничьей — три очка нужны как «Челси», так и «Манчестер Сити». А память о финале Лиги чемпионов только добавит эмоций.

Ставка: обе забьют за 1.83.