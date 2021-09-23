«МЮ» — «Астон Вилла». Криштиану Роналду снова докажет своё величие

25 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ман Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Астон Вилла» 25 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. А поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Ман Юнайтед» — «Астон Вилла» (25.09.2021)

Шестой тур английской Премьер-лиги стартует в субботу, 25 сентября, сразу двумя ранним матчами. Повышенное внимание зрителей наверняка будет приковано к ремейку последнего финала Лиги чемпионов — в Лондоне «Челси» примет «Манчестер Сити». Но мы бы рекомендовали не отворачивается и от встречи «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллы». Тут тоже будет на что посмотреть.

В прошлом сезоне «МЮ» и «Астон Вилла» встречались друг с другом дважды, обе игры завершились в пользу манкунианцев: 2:1 дома и 3:1 на выезде. Одну из них пропускал Джек Грилиш, однако в целом беззубый футбол в исполнении бирмингемцев тогда удивил. Впрочем, манкунианцы смотрелись очень достойно, потому и победы можно считать вполне заслуженными.

Новый сезон «МЮ» начал хорошо, хотя в последнее время забуксовал. Сначала потерпел сенсационное поражение в Лиге чемпионов от «Янг Бойз» (1:2), а после дважды пересёкся с «Вест Хэмом». Лишь благодаря удаче и Давиду де Хеа набрал три очка в пятом туре АПЛ, но вылетел из Кубка лиги, уступив лондонцам с счётом 0:1. Хотя имел преимущество. Да и судейство опять вызвало вопросы.

Бирмингемцам не легче. Он стали жертвой спада, который пророчили многие эксперты после ухода Джека Грилиша в «Манчестер Сити». Без своего капитана и лидера натужно начали сезон, набрав всего четыре очка в четырёх турах. Правда, к пятому матчу они, кажется, немного оклемались.

Во-первых, стоит отметить победу над «Эвертоном», которая получилась очень уверенной (3:0). Во-вторых, в минувшую среду «львы» сыграли полуторным составом в Кубке лиги Англии и дали бой экспериментальному составу «Челси» (1:1). В итоге всё же вылетели из турнира, но проиграли только в серии пенальти.

Сейчас кадровая ситуация у подопечных Дина Смита довольно напряжённая. Под вопросом на игру в Манчестере находятся Леон Бэйли, Мэтт Таргетт и Джон Макгинн. И если отсутствие Бэйли ещё как-то перекрыть можно, то возможная нехватка Таргетта и Макгинна рискует оказаться роковой. Манкунианцы по-прежнему обходятся без Рашфорда и Кавани, но и так в атаке выглядят грозно.

Зато пропустил «Манчестер Юнайтед» в каждом из четырёх последних матчей, а на ноль отыграл только с «Вулверхэмптоном» (1:0), который высокой результативностью не славится. «Астон Вилла» же, напротив, лишь раз в сезоне ушла с поля без забитого мяча, проиграв «Челси» (0:3). Хотя будем честны — разгром тогда точно не заслужила. Подвела реализация.

Учитывая, что «красные дьяволы» сбавили обороты, а бирмингемцы — наоборот, напрашивается ставка «обе забьют». В ранних матчах АПЛ случается немало сенсаций, а победа гостей на «Олд Траффорд» явно подходит под этот термин. Конечно, хозяева фавориты, но как минимум на гол гости наиграть должны. А уж вернувшийся Роналду непременно себя покажет. Ждём обоюдоострый футбол.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «МЮ» — «Астон Вилла» 25 сентября 2021 года

«Манчестер Юнайтед» нацелился на чемпионство, хотя уже переживает игровой спад. В нынешнем сезоне такое может оказаться непростительным. Пожалуй, взбодрившаяся «Астон Вилла» вполне может обеспечить проблемы манкунианцам на «Олд Траффорд». С обороной у подопечных Сульшера не всё гладко, пропускают исправно.

Ставка: обе забьют за 1.84.