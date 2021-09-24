«Локомотив» — «Салават Юлаев». Удивительные уфимцы ускорят отставку Андрея Скабелки

25 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 2.34, а успех команды из Уфы оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» 25 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев». будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.66, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.81.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Салават Юлаев» Уфа (25.09.2021)

Первый месяц осени подходит к завершению. На 25 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано восемь противостояний. Отдельное внимание уделим последнему матчу игрового дня. «Локомотив» в Ярославле примет «Салават Юлаев». Первое вбрасывание состоится в 17:30 мск.

Ярославцы после девяти матчей идут на девятом месте в Западной конференции, набрав всего семь очков. До топ-8 не хватает одного балла, но это без преувеличений можно назвать плохим результатом. Особенно на контрасте с дивным прошлым сезоном. «Салават Юлаев» за то же время набрал 16 очков, а потому законно лидирует на Востоке. Правда, конкуренты близко.



У железнодорожников дела идут кошмарно. Провели три серии по три матча в каждой — две домашние, а ещё одна на выезде. Выиграли всего три раза, причём дважды у скромного рижского «Динамо». Сначала дома (3:2), затем на выезде (4:0). Была ещё хлипкая домашняя победа над «Торпедо» (4:3). Возвращение в Ярославль на пользу тоже не пошло.



После триумфа с нестабильными нижегородцами уступили финскому «Йокериту» (1:4), который сейчас хорош. А в последней игре вообще уступили «Витязю» (2:3). Понятно, что проигрывать такому сопернику непозволительно, если рассчитываешь на место в топ-4 конференции.

Быстро пропустили в меньшинстве, а на 22-й минуте гости снова реализовали лишнего. Через восемь минут подопечные Андрея Скабелки сами заработали и реализовали большинство, сократив отставание. Правда, на 34-й минуте «Витязь» снова забросил. В третьем периоде хозяева имели мощнейшее преимущество по броскам в створ (19-2), но сил хватило отквитать только одну шайбу.



Поражение стало шестым в сезоне. Слухи об отставке Андрея Скабелки звучат всё громче. Вчера СМИ сообщили, что тренер с большой долей вероятности покинет клуб в ближайшее время. Качество хоккея блёклое, результаты — кошмарные. А ведь в прошлом плей-офф едва не выбили ЦСКА…

Уфимский «Салават Юлаев», напротив, хоккей показывает фантастический. На старте серия из семи побед: три дома и четыре в гостях. Правда, выезд к «Северстали» (1:2) смазал впечатления, но там уфимцы сами виноваты. Исправились моментально — расправились со СКА (4:2). Показали, что осечка в Череповце — всего лишь случайность



С первых минут были хорошие скорости и моменты, в первом периоде не забили только благодаря стараниям Ларса Юханссона. В дебюте второго периода реализовали два большинства за две минуты. А на 43-й минуте в быстрой атаке довели дело до разгромных 3:0. Лишь к третьему периоду петербуржцы отошли.



Забросили в ворота Александра Шарыченкова две шайбы за 10 минут, но сравнять счёт не смогли. Четвертую шайбу подопечные Томи Лямся оформили в пустые ворота, сведя на нет дальнейший штурм армейцев. Хотя команда Валерия Брагина виновата сама — за 60 минут нанесла всего 19 бросков в створ.



Теперь «Салават Юлаев» едет в Ярославль. Пока единственное поражение можно считать осечкой. В последнем матче очень хорошо отыграли в большинстве. Да и в целом смотрелись гораздо лучше противника. «Локомотив» же находится в глубоком кризисе.

При этом ярославцы в новом сезоне часто получают штрафы, а защиту назвать крепкой трудно — пропустили уже 25 раз. Шансы на два очка у уфимцев хорошие, тем более что у них все четыре звена выглядят здорово. На наш взгляд, коэффициент 2.60 на победу гостей, мягко говоря, завышен. Его и проверим.



Эксперимента ради в качестве второй ставки можно взять букмекерский верх по голам. На тотал больше 4.5 шайбы дают 1.66, но статистика последних игр «Салавата» не против. Такая ставка заходила в шести матчах из девяти, обещает быть и седьмой. Но это уже по желанию.

«Локомотив» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 сентября 2021 года

«Салават» после вялой игры с «Северсталью» сделал выводы. Проблема с реализацией ушла: забивают все четыре звена, а тройка Кадейкина продолжает удивлять эффективностью. И пропускают уфимцы меньше всех. Чего не скажешь о «Локомотиве», его бросает из стороны в сторону. Оборона проседает, большое количество удалений. Подарок для гостей, которые хороши в большинстве. Возьмём П2 за 2.60.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 2.60.