«Интер» — «Аталанта». Алексей Миранчук увидит игру с чемпионом Италии со скамейки

25 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Интеру»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «Аталанты» оценён экспертами в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Аталанта» 25 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. А поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз матча 6-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта» (25.09.2021)

В ближайшие выходные нас ожидает немалое количество громких вывесок в топовых европейских чемпионатах. Придётся даже выбирать. Внимание поклонников итальянского футбола наверняка будет приковано к противостоянию «Интера» и «Аталанты» в шестом туре Серии А. Два претендента на чемпионство сыграют 25 сентября.

Соперники неплохо начали сезон, по итогам пяти туров привычно входят в пятёрку лучших чемпионата Италии. «Интер» набрал 13 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет два пункта. «Аталанта» замыкает топ-5 с 10 баллами в активе. В спину дышат «Фиорентина», «Лацио» и «Болонья».

Миланцы забуксовали лишь с «Сампдорией» (2:2), а остальные четыре матча выиграли более чем уверенно — каждый с разницей минимум в два мяча. Команда отлично чувствует себя как в атаке, так и в обороне. Единственное поражение случилось в Лиге чемпионов, хотя и там всё решалось на тоненького. С минимальным счётом проиграли «Реалу», а ведь моменты имелись.

Бергамаски же лишь сейчас вышли на победный путь, тогда как в первых турах испытывали проблемы. Начали сезон победой над «Торино» (2:1), после чего скатали нулевую ничью с «Болоньей» и уступили «Фиорентине» (1:2). Ситуация улучшилась во второй половине сентября. Набрали шесть очков в двух последних играх, в том числе обыграв крепкий «Сассуоло» (2:1).

В прошлом сезоне «Интер» и «Аталанта» играли друг с другом дважды и, прямо скажем, не порадовали. Два активно атакующих клуба за 180 минут сообразили на двоих всего три мяча. В Бергамо скатали ничью (1:1), а на «Джузеппе Меацца» с минимальным счётом выиграли хозяева. Хотя в очных встречах в принципе редко пробивается верх по голам. Всего три раза сыграла ставка на тотал больше 2.5 гола за 10 последних случаев.

Предыдущие матчи в Серии А «Интер» и «Аталанта» провели совсем недавно, ведь пятый тур прошёл в середине недели. Оба клуба одержали победы: подопечные Симоне Индзаги на выезде обыграли «Фиорентину» (3:1), тогда как команда Джана Пьеро Гасперини на домашнем стадионе оказалась сильнее «Сассуоло» (2:1). Алексей Миранчук, к слову, после неудачного матча с «Салернитаной» остался на скамейке и шанса не дождался.

Если говорить о результативности, то здесь миланцы существенно опережают оппонента. Они забили 18 мячей в пяти турах чемпионата Италии, тогда как самая атакующая команда прошлого сезона сподобилась пока лишь на шесть голов. Для сравнения, в предыдущем розыгрыше чемпионата Италии «Аталанта» оформила 90 голов за 38 матчах.

Джан Пьеро Гасперини в одном из последних интервью отметил, что проблемы его подопечных заключаются в нехватке остроты и ошибках при передачах, в том числе обостряющих. У Миранчука до сих пор не получается закрепиться в стартовом составе, хотя шансы предоставлялись. Вряд ли в предстоящем матче россиянин выйдет с первых минут. Больше того — нет никакой уверенности, что он вообще появится на поле.

Бергамаскам явно не хватает Луиса Мурьеля. А против миланцев не выйдет также и Ханс Хатебур. Тем временем Симоне Индзаги не сможет рассчитывать из-за травм на Хоакина Корреа, Стефано Сенси и Артуро Видаля. Немалые потери для обеих сторон, однако их вполне можно считать равноценными. Главным тренерам придётся хорошо подумать при выборе основы.

«Аталанта» начала побеждать, но уверенными эти успехи пока назвать сложно. Взять хотя бы скромные 1:0 с «Салернитаной» — худшей командой Серии А. У бергамасков явные проблемы в атаке, которая завтра наверняка увязнет в крепкой обороне соперника. «Интер» же является действующим чемпионом и сыграет на своём поле. Мы бы проверили П1 за 2.09.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Аталанта» 25 сентября 2021 года

Будучи действующим чемпионом Италии, «Интер» наверняка сделает всё для защиты титула. На руку миланскому клубу играет провальный старт сезона в исполнении «Ювентуса» и ограниченный подбор исполнителей у других претендентов на золото Серии А. На руках у Симоне Индзаге большое количество козырей, которыми он должен пользоваться. А начинать готовить сани нужно с лета, так что ждём победу на «Аталантой» в шестом туре. Бергамаски по-прежнему выглядят бледной тенью себя образца последних лет.

Ставка: победа «Интера» за 2.09.