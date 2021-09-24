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«Интер» — «Аталанта», 25 сентября 2021 года, прогноз на матч Серии А, смотреть онлайн, прямой эфир, где покажут

«Интер» — «Аталанта». Алексей Миранчук увидит игру с чемпионом Италии со скамейки
Никита Сакун
«Интер» — «Аталанта»: прогноз на матч Серии А
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Бергамаски потеряли остроту в атаке, но россиянин шансами не пользуется.

25 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Интеру»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «Аталанты» оценён экспертами в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Аталанта» 25 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. А поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз матча 6-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта» (25.09.2021)

Италия - Серия А. 6-й тур
25 сентября 2021, суббота. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо

В ближайшие выходные нас ожидает немалое количество громких вывесок в топовых европейских чемпионатах. Придётся даже выбирать. Внимание поклонников итальянского футбола наверняка будет приковано к противостоянию «Интера» и «Аталанты» в шестом туре Серии А. Два претендента на чемпионство сыграют 25 сентября.

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Соперники неплохо начали сезон, по итогам пяти туров привычно входят в пятёрку лучших чемпионата Италии. «Интер» набрал 13 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет два пункта. «Аталанта» замыкает топ-5 с 10 баллами в активе. В спину дышат «Фиорентина», «Лацио» и «Болонья».

Миланцы забуксовали лишь с «Сампдорией» (2:2), а остальные четыре матча выиграли более чем уверенно — каждый с разницей минимум в два мяча. Команда отлично чувствует себя как в атаке, так и в обороне. Единственное поражение случилось в Лиге чемпионов, хотя и там всё решалось на тоненького. С минимальным счётом проиграли «Реалу», а ведь моменты имелись.

Бергамаски же лишь сейчас вышли на победный путь, тогда как в первых турах испытывали проблемы. Начали сезон победой над «Торино» (2:1), после чего скатали нулевую ничью с «Болоньей» и уступили «Фиорентине» (1:2). Ситуация улучшилась во второй половине сентября. Набрали шесть очков в двух последних играх, в том числе обыграв крепкий «Сассуоло» (2:1).

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В прошлом сезоне «Интер» и «Аталанта» играли друг с другом дважды и, прямо скажем, не порадовали. Два активно атакующих клуба за 180 минут сообразили на двоих всего три мяча. В Бергамо скатали ничью (1:1), а на «Джузеппе Меацца» с минимальным счётом выиграли хозяева. Хотя в очных встречах в принципе редко пробивается верх по голам. Всего три раза сыграла ставка на тотал больше 2.5 гола за 10 последних случаев.

Предыдущие матчи в Серии А «Интер» и «Аталанта» провели совсем недавно, ведь пятый тур прошёл в середине недели. Оба клуба одержали победы: подопечные Симоне Индзаги на выезде обыграли «Фиорентину» (3:1), тогда как команда Джана Пьеро Гасперини на домашнем стадионе оказалась сильнее «Сассуоло» (2:1). Алексей Миранчук, к слову, после неудачного матча с «Салернитаной» остался на скамейке и шанса не дождался.

Если говорить о результативности, то здесь миланцы существенно опережают оппонента. Они забили 18 мячей в пяти турах чемпионата Италии, тогда как самая атакующая команда прошлого сезона сподобилась пока лишь на шесть голов. Для сравнения, в предыдущем розыгрыше чемпионата Италии «Аталанта» оформила 90 голов за 38 матчах.

Джан Пьеро Гасперини в одном из последних интервью отметил, что проблемы его подопечных заключаются в нехватке остроты и ошибках при передачах, в том числе обостряющих. У Миранчука до сих пор не получается закрепиться в стартовом составе, хотя шансы предоставлялись. Вряд ли в предстоящем матче россиянин выйдет с первых минут. Больше того — нет никакой уверенности, что он вообще появится на поле.

Бергамаскам явно не хватает Луиса Мурьеля. А против миланцев не выйдет также и Ханс Хатебур. Тем временем Симоне Индзаги не сможет рассчитывать из-за травм на Хоакина Корреа, Стефано Сенси и Артуро Видаля. Немалые потери для обеих сторон, однако их вполне можно считать равноценными. Главным тренерам придётся хорошо подумать при выборе основы.

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«Аталанта» начала побеждать, но уверенными эти успехи пока назвать сложно. Взять хотя бы скромные 1:0 с «Салернитаной» — худшей командой Серии А. У бергамасков явные проблемы в атаке, которая завтра наверняка увязнет в крепкой обороне соперника. «Интер» же является действующим чемпионом и сыграет на своём поле. Мы бы проверили П1 за 2.09.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Аталанта» 25 сентября 2021 года

Будучи действующим чемпионом Италии, «Интер» наверняка сделает всё для защиты титула. На руку миланскому клубу играет провальный старт сезона в исполнении «Ювентуса» и ограниченный подбор исполнителей у других претендентов на золото Серии А. На руках у Симоне Индзаге большое количество козырей, которыми он должен пользоваться. А начинать готовить сани нужно с лета, так что ждём победу на «Аталантой» в шестом туре. Бергамаски по-прежнему выглядят бледной тенью себя образца последних лет.

Ставка: победа «Интера» за 2.09.

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