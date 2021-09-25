«Динамо» — «Рубин». На этот раз Леонид Слуцкий точно не будет ругать судей

26 сентября состоится матч девятого тура чемпионата России «Динамо» — «Рубин». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех казанцев оценён экспертами в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин» 26 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Динамо» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата России «Динамо» — «Рубин» (26.09.2021)

В Российской Премьер-Лиге отгремела половина первого круга. Добрались до девятого тура, но сбавлять ход не планируют. На 26 сентября запланировано три матча. Рекомендуем обратить внимание на противостояние «Динамо» и «Рубина», которое пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Интересна предстоящая встреча в том числе из-за турнирного положения. Обыграв с минимальным счётом «Сочи» в прошлом туре, бело-голубые заняли второе место в таблице РПЛ. В активе имеется 16 очков. Столько же у «Локомотива», на одно меньше — у сочинцев. Конкурентов хватает.



И хотя шансы перепрыгнуть «Зенит» в ближайшее время равны нулю, поскольку петербуржцы лидируют с отрывом в четыре пункта, всё равно в Москве нужна только победа. Ведь если выиграет казанский «Рубин», у которого 14 очков, то москвичи могут снова вылететь из четвёрки лидеров.



Свой предыдущий матч подопечные Сандро Шварца провели в гостях у ставропольского «Динамо» во втором туре Кубка России. Весьма удачно. Забили шесть безответных мячей. Впрочем, несмотря на статус ставропольцев, на поле выходили практически все лидеры бело-голубых. Так что результат закономерный.

В «Динамо» хоть и собирается довольно молодой состав, но он уже показывает под руководством Шварца приличный футбол. Раскрываются Тюкавин с Захаряном, по делу вызываются в главную сборную страны. К слову, Валерий Карпин внёс обоих в расширенный список и на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.



А вот «Рубин» предыдущую встречу тихо провести не смог. В Кубке России пока не участвовал, зато без скандала с петербургским «Зенитом» (1:3) на своём поле не обошлось. Дело в том, что главный тренер Леонид Слуцкий получил красную карточку за выход из технической зоны и эмоциональную реакцию на действия арбитра. Теперь он пропустит ближайший тур.



К судейству действительно были вопросы, однако ни это, ни удаление Слуцкого на результат не повлияли. Казанцы проиграли петербуржцам абсолютно по делу, даже не забили ни одного гола. За них это сделал защитник гостей — Дмитрий Чистяков. Станислав Крицюк среагировать не успел.

Вот и получается, что у «Рубина», который с приходом Леонида Слуцкого заметно преобразился и выглядел в прошлом сезоне и на старте текущего очень бодро, сейчас спад. На отрезке из шести предыдущих матчей во всех турнирах клуб обыграл лишь полуживой «Урал» (4:0). В остальных пяти случаях — три поражения и две ничьи.

Понятно, что казанцы зависят от своих лидеров, но пока что и они не впечатляют. Довольно показательно, что до хет-трика Андреса Дрейера в дебютной игре с екатеринбуржцами главным бомбардиром был опорный полузащитник Хван Ин Бём. А на счету Хвичи Кварацхелии, который так и не уехал в Европу, и Джордже Деспотовича по одному голу.



«Динамо», правда, терпит кадровые потери. Приходится мириться как минимум с отсутствием Диего Лаксальта и Антона Шунина. Впрочем, Игорь Лещук на воротах пока хорош, в прошлом туре отработал великолепно. А в обороне Лаксальта вполне может заменить Сергей Паршивлюк или Дмитрий Скопинцев. Словом, пока некритично.



Мы бы проверили комбинированную ставку «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча». Коэффициент скромный — 1.66, но шансы на очки на «ВТБ Арене» у хозяев большие. Роспотребнадзор дал добро на увеличение заполняемости стадиона на 30%, так что поддержка родных болельщиков обеспечена.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Рубин» 26 сентября 2021 года

Обеим командам нужна только победа, ведь они прямые конкуренты. Однако форма казанцев оставляет желать лучшего: побед практически нет, лидеры молчат, да ещё и Слуцкий получил красную карточку в прошлом туре. Бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим может вздохнуть свободно! У москвичей свои проблемы, но сейчас они выглядят предпочтительнее.



Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.66.