«Арсенал» — «Тоттенхэм». Лондонское дерби дошло до того, что даже шутить не хочется

Идущий в зоне вылета «Ньюкасл» забил в АПЛ больше, чем «Арсенал» и «Тоттенхэм» на двоих.

26 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах выделили фаворита в лице хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 26 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. А поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» (25.09.2021)

Шестой тур английской Премьер-лиги растянулся на три дня. Разумеется, главной вывеской тура стал ремейк предыдущего финала Лиги чемпионов «Челси» — «Манчестер Сити». Но в воскресенье, 26 сентября, состоится не менее интригующий матч «Арсенал» — «Тоттенхэм». Северолондонское дерби начнётся в 18:30 мск. Соперники по-разному начали сезон и по итогам пяти туров находятся в разных частях таблицы.

«Шпоры» одно время вообще единолично лидировали. Особенно неожиданной получилась победа над «Манчестер Сити» (1:0) в первом туре. Три подряд победы, впрочем, сменились двумя поражениями, причём разгромными: от «Кристал Пэлас» и от «Челси» (дважды по 0:3). А между ними затесалась невзрачная ничья с «Ренном» в Лиге конференций (2:2).

Сейчас подопечные Нуну Эшпириту Санту находятся в середине таблицы с девятью баллами в активе, отставание от топ-5 составляет три пункта. Провальную тенденцию удалось прервать в Кубке английской лиги, где одержали победу в серии пенальти над «Вулверхэмптоном». Основное время тогда закончилось вничью со счётом 2:2.

Результаты действительно по ходу сезона пошли на спад, в то время как «Арсенал», наоборот, существенно прибавил в последние недели. Другое дело, что не прибавить здесь было тяжело. Три поражения подряд с общим счётом 0:9 на старте нужно было закрывать, а потому три последние официальные игры «канониры» выиграли. Да ещё и не пропустив при этом ни разу.

Справедливости ради стоит отметить низкий уровень оппозиции. Играли с проблемным «Норвичем» (1:0), «Бёрнли» (1:0), который по привычке долго запрягает, и скромным «Уимблдоном» (3:0) в Кубке лиги. А потому только теперь Микель Артета сможет посмотреть, насколько его подопечные готовы к встрече с серьёзным соперником.

Даже с учётом трёх побед «Тоттенхэм» имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Все три успеха добыты со счётом 1:0, тогда как проиграл ТТХ дважды по 0:3. «Арсенал» обе победы в АПЛ добыл с минимальным счётом, а поражения были одно крупнее другого. Как итог два забитых мяча в пяти турах и целых девять пропущенных.

В прошлом сезоне случилось два северолондонских дерби. Каждая из сторон одержала по победе. На своём поле «канониры» выиграли со счётом 2:0, тогда как на выезде уступили с теми же 0:2. Достаточно стандартно. В 10 последних случаях, когда «шпоры» играли в гостях, они одержали всего одну победу. У «Арсенала» в аналогичной ситуации всего две победы.

К новому очному противостоянию стороны подходят в оптимальных составах. Единственной потерей «Тоттенхэма» станет Стивен Бергвейн, который продолжает восстанавливаться после травмы. У «Арсенала» вовсе практически уникальная ситуация — к игре готовы все футболисты. Даже коронавирусом никто не заразился. Так что жаловаться на нехватку лидеров не получится.

Тем не менее оба столичных клуба откровенно плохо действуют в атаке, тогда как в обороне какие-то просветы случаются. Вполне логично было бы поставить на тотал меньше. Ни Гарри Кейн, ни Пьер-Эмерик Обамеянг пока не показывают свой лучший футбол, а именно от их действий на поле во многом и зависит результативность. Сон Хын Мин только недавно восстановился от травмы и, кажется, пока не готов тащить всё на своих плечах.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 26 сентября 2021 года

На данном этапе обеим командам очки нужны как воздух, ничейный результат их не устроит. Тем не менее стоит констатировать, что такой исход более чем реален. Если в матче не случится ничего экстраординарного (например, удаления или несколько пенальти), ставка на тотал меньше 2.5 гола выглядит прекрасно. Атакуют соперники настолько слабо, что даже шутить не хочется.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.89.