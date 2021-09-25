«Краснодар» — «Сочи». Личные дела Сергея Галицкого не отразятся на игре «быков»

26 сентября состоится матч девятого тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех сочинцев оценён экспертами 3.62. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи» 26 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» (26.09.2021)

Увядает первый месяц осени. Дни проносятся так же незаметно, как Российская Премьер-Лига добралась до девятого тура. Времени скучать попросту нет. Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России, хотя забивает в каждом матче, Леонид Слуцкий продолжает спорить с арбитрами, а «Спартак» после затянувшейся хандры одержал уверенную победу.

Словом, отечественный чемпионат вовсю готовится к октябрьскому международному перерыву. Участники успеют провести ещё одну-две встречи. Программа девятого тура продолжится в воскресенье, 26 августа. Отдельное внимание рекомендуем обратить на игру «Краснодара» и «Сочи», которая начнётся в 19:00 мск.



Краснодарцы, кажется, наконец обретают стабильность. Последнее поражение случилось ещё 22 августа, то есть чуть больше месяца назад. Тогда в Москве уступили местному «Локомотиву» с обидными 1:2, хотя создали больше и мяч контролировали чаще. Но острые контратаки железнодорожников в первом тайме сделали своё дело.



С той поры подопечные Виктора Гончаренко успели провести пять матчей, включая товарищеские. Дважды обыграли «Рубин»: со счётом 2:0 в шестом туре РПЛ и 3:1 — в дружеской встрече. Затем была ничья с «Ростовом» (1:1) и победа над «Ахматом» (2:0), а недавно обыграли «Ленинградец» (2:0) в Кубке России.

Отставание от лидирующего «Зенита» в чемпионате России по-прежнему ощутимое, составляет ровно 10 пунктов. Хотя после откровений Сергея Галицкого — владельца и президента «Краснодара» — появляются вопросы относительно перспектив и будущего клуба. Пока же получается занимать седьмое место, отстав от еврокубковой зоны всего на два очка.



«Сочи» под руководством Владимира Федотова уже второй сезон держит высоко заданную планку. Пока что в нынешнем розыгрыше РПЛ уступает исключительно с минимальным счётом и в большинстве случаев не по игре. В первом туре на выезде уступил «Нижнему Новгороду», который создал всего один голевой момент.



В пятом туре снова в гостях отдал три очка самарским «Крыльям Советов», хотя тоже имел шансы отличиться и даже больше времени контролировал мяч. Третье (и последнее) поражение южане потерпели в прошедшей домашней игре с московским «Динамо». Но и тут надо сказать, что смотрелись как минимум не хуже, даже нанесли в два раза больше ударов. Однако Игорь Лещук оказался на высоте.

В остальных же пяти случаях у «барсов» пять побед при 12 забитых и трёх пропущенных мячах. В турнирной таблице чемпионата России идут на четвёртой строчке, набрав 15 очков. До замыкающего топ-2 «Локомотива» не хватает всего двух пунктов, но железнодорожники при этом провели на игру больше. Достойно уважения.

При этом к южному дерби с «Краснодаром» «Сочи» подходит в оптимальных сочетаниях. Трансферная кампания проведена замечательная, новички начинают адаптироваться. Того же Родригао стоит отметить. Бразилец плотно обосновался в центре обороны. Да и лидеры в порядке: Нобоа и Ивелин Попов хороши в созидании.



У краснодарцев есть некоторые кадровые потери. Но в целом линия атаки настолько солидная, что забивает в каждом матче, начиная с третьего тура. Так что ставка «обе забьют» напрашивается сама собой. Тем более что букмекеры предлагают за неё довольно играбельный коэффициент — 1.78.



Ещё один интересный вариант: «Сочи» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.38. Владимир Федотов в прошлом южном дерби в Краснодаре обыграл Виктора Гончаренко со счётом 3:1. Правда, хозяевам помешало удаление, но гости смотрелись бодро и даже открыли счёт. Ждём и в этот раз яркий матч в исполнении команд.

Дело ещё и в том, что Виктор Гончаренко из-за споров с арбитрами и нарушения границ технической зоны в матче с «Ахматом» получил дисквалификацию. Наверняка отсутствие главного тренера отразится на целостности коллектива. Давление гости обеспечат, а справится с ним без наставника станет сложнее.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» 26 сентября 2021 года

«Краснодар» не проигрывает уже месяц. Проблемы в обороне, конечно, никуда не делись, но хотя бы удаётся компенсировать их внушительной игрой в атаке. «Сочи» при Владимире Федотове выглядит очень бодро. Что в прошлом сезоне РПЛ, что сейчас. Трансферная кампания посодействовала. На наш взгляд, южное дерби просто обязано получиться жарким.



Ставка: обе забьют за 1.78.