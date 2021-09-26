«Барселона» — «Леванте». Отставка Рональда Кумана — лишь вопрос времени

26 сентября состоится матч седьмого тура чемпионата Испании «Барселона» — «Леванте». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех «Леванте» оценён экспертами в 6.60. А ставки на ничью принимаются за 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Леванте» 26 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Леванте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. А поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Барселона» — «Леванте» (26.09.2021)

Пожалуй, только ленивый сейчас не говорит о том кризисе, в который угодила «Барселона». А ведь здесь действительно глубокие проблемы, как игровые, так и структурные. Да и легендарные футболисты не уходят из своих клубов без веских на то причин. Каталонцы в очередной раз рискуют недосчитаться очков. 26 сентября будут принимать «Леванте».

Старт нового сезона в самом деле назвать удачным сложно. Две победы и три ничьи в пяти турах Примеры, промежуточное седьмое место в турнирной таблице. Набрали всего девять очков. Да, есть две игры в запасе, но их вообще-то нужно ещё выиграть. Дело в том, что из-за международной паузы пришлось перенести матч с «Севильей», которая привыкла выступать в Лиге чемпионов и ничего просто так не отдаст.

А футбол в исполнении сине-гранатовых, мягко говоря, не впечатляет. Очень много держат мяч со слабыми соперниками, однако стерильный перекат большого числа опасных моментов не приносит. Отсюда и получаются встречи с «Гранадой» (1:1) и «Кадисом» (0:0). В последнем случае, к примеру, команда владела мячом 68% игрового времени, в позапрошлом — все 77%. Но победами и не пахнет.

Скромный «Леванте», который часто балансирует на грани вылета в Сегунду, по итогам этого сезона всё же может эту грань переступить. В шести турах Ла Лиги набрано всего четыре очка при полном отсутствии побед. При этом из когорты грандов пока посчастливилось встретиться лишь с «Реалом» и, что удивительно, удержать ничью (3:3).

Изначально казалось, что после потери Лионеля Месси главной проблемой «Барселоны» станет качество игры в атаке. Однако виновато не только отсутствие аргентинца. На клуб и Рональда Кумана напала настоящая эпидемия травм. Например, в предстоящем матче не смогут сыграть Серхио Агуэро, Мартин Брейтуэйт, Жорди Альба, Усман Дембеле и Педри. Большой удар по креативной группе.

Ожидается возвращение Ансу Фати, но как будет в действительности — время покажет. Вряд ли он получит большие минусы после долгого восстановления. А лидер центра поля Френки де Йонг получил в предыдущем туре красную карточку, поэтому не сыграет из-за дисквалификации. Да что далеко ходить. Даже самого Рональда Кумана не будет, поскольку он тоже был удалён.

При этом, как сообщается в СМИ, голландскому специалисту дали всего несколько игр на исправление печальной ситуации. «Барселона» должна как минимум выигрывать у «Леванте» в Примере и «Бенфики» в Лиге чемпионов. Но как это можно будет сделать с таким количеством футболистов в лазарете — огромный вопрос.

У «Леванте» сразу несколько игроков основного состава не выйдут на поле даже на замену. Среди них 36-летний, но всё ещё забивающий Роберто Сольдадо, голкипер Дани Карденас, а также полузащитники Хосе Кампанья и Энис Барди. Так что Пако Лопесу тоже придётся хорошенько подумать при выборе стартовых сочетаний.

Даже в прошлом сезоне, когда за «Барселону» ещё выступал Лионель Месси, она испытала серьёзные проблемы в матчах с «Леванте»: с минимальным счётом выиграла дома и потеряла очки на выезде, скатав результативную ничью (3:3). Букмекеры неохотно верят в домашнюю победу каталонского гранда и теперь.

Когда такое было, чтобы коэффициент на победу хозяев на «Камп Ноу» над командами калибра «Леванте» колебался в районе 1.50? Отсутствие в составе сине-гранатовых большей части атакующих игроков как бы намекает на ставку на индивидуальный тотал меньше. Её и проверим, коэффициент приличный.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Леванте» 26 сентября 2021 года

Огромные проблемы с составом, невыразительная игра и проблемы в руководстве. Всё, что могло пойти не так, кажется, пошло не так именно в «Барселоне». Таким каталонцам будет непросто попасть по итогам сезона хотя бы в топ-3. Вероятно, это один из последних матчей Рональда Кумана в Испании. Ресурсов для перелома не видно.

Ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» меньше 2 голов за 2.05.