Аслан Карацев — Федерико Дельбонис. Третьей ракетке России пора взбодриться

27 сентября Аслан Карацев и Федерико Дельбонис сыграют в матче первого круга турнира в Сан-Диего. Начало — не ранее 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева — коэффициент на его победу составляет 1.33. На успех Дельбониса можно поставить за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Аслан Карацев — Федерико Дельбонис 27 сентября 2021 года

Аналитики затрудняются сказать, получится ли матч Аслан Карацев — Федерико Дельбонис упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.85.

Анализ матча ATP Сан-Диего Аслан Карацев — Федерико Дельбонис (27.09.2021)

В самом разгаре Кубок Лэйвера, где команда Европы уже одержала шесть побед в одиночном разряде и одну в парном. Но мы рекомендуем обратить внимание на турнир в Сан-Диего, который стартует 27 сентября. Повышенное внимание отечественных поклонников тенниса будет приковано к матчу Аслана Карацева с Федерико Дельбонисом.

Аслан Карацев последние месяцы играет нестабильно, из-за чего топчется на месте в рейтинге. А ведь каким сказочным получилось начало 2021 года. Сначала дебютировал на турнирах «Большого шлема» и дошёл до полуфинала открытого чемпионата Австралии. Последний раз квалифаеры заходили так далеко аж в 1968 году!



Правда, там проиграл будущему победителю — Новаку Джоковичу. Зато до полуфинала побеждал всех с разгромным счётом. Вплоть до 1/8 финала турнира, где пришлось немного побороться с Феликсом Оже-Альяссимом. Уступил две первые партии, но собрался и вырвал победу (3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:2).



Затем в Дохе дошёл до 1/8 финала, уступил лишь четвёртой ракетке мира на тот момент — Доминику Тиму. Через неделю впервые стал победителем турнира АТР-500 в Дубае. На турнире «Мастерс» во втором круге проиграл будущему победителю Циципасу, а в серии АТР-250 в Белграде даже взял реванш у первой ракетки мира за проигрыш в Австралии, обыграв Джоковича 7:5, 4:6, 6:4. Правда, в финале уступил Маттео Берреттини.

Такими темпами Аслан к середине мая оказался на 25-м месте в рейтинге. На Олимпиаде в Токио взял серебро в парном разряде вместе с Еленой Весниной, проиграв в финале Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублёву. После Олимпиады дошёл до третьего круга US Open, уступив американцу Бруксби.

Дельбонис проводит 2021 год скромнее. На турнире «Мастерс -1000» в Риме впервые добрался до четвертьфинала, обойдя Давида Гоффена и Феликса Оже-Альяссима, однако проиграл гиганту из Америки Райлли Опелке все сеты. После этого вернулся в топ-50 одиночного рейтинга.



На харде Федерико традиционно не впечатляет. Более того, аргентинец — профильный грунтовик. По статистике на быстрых кортах у него всегда был твёрдый минус — хоть на харде, хоть на траве. В отличие от Аслана, у которого баланс побед на харде 19-7. А потому вопросов имя фаворита не вызывает.



Конечно, Карацев немного размяк во второй половине сезона. Стабильности нет, количество ошибок существенно возросло. Что ж, пора приходить в форму. Поражений было немало, но если не считать Филиппа Кольшрайбера — 37-летнего немца, которому Аслан проиграл 1:3 по сетам, — все последующие соперники были далеко не слабые.

На грунте Дельбонис вполне мог бы побороться за победу, однако на харде Аслан даже не в лучшем состоянии должен уверенно проходить в следующий раунд. А при таком раскладе вполне можно проверить фору Карацева по сетам (-1.5) за 1.78.

Прогноз и ставки на матч АТР Сан-Диего Аслан Карацев — Федерико Дельбонис 27 сентября 2021 года

Интересный матч в Сан-Диего. Аслан Карацев сдал позиции во второй части сезона, пора добавлять. Федерико Дельбонис — профильный грунтовик, на харде и траве он выигрывает только по большим праздникам. И, как правило, у теннисистов с низким рейтингом. Россиянин даже в нынешнем состоянии смотрится куда сильнее. Полагаем, проблем у него не возникнет.



Ставка: победа Карацева по сетам с форой (-1.5) за 1.78.