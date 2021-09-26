«Реал» — «Шериф». Карло Анчелотти опустит молдавский клуб на землю

28 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Шериф». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Реалу»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех «Шерифа» оценён экспертами в 32.00. Ставки на ничью принимаются за 10.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Шериф» 28 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Шериф» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. А поставить на «обе забьют» можно за 2.56.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Шериф» (28.09.2021)

Одной из наименее интригующих во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов обещает стать встреча мадридского «Реала» и тираспольского «Шерифа», которая пройдёт в Мадриде. Коэффициент на победу гостей составляет 32.0, что само по себе о многом говорит. И вряд ли кто-то решится сделать ставку на аутсайдера. Тем удивительнее, что именно молдаване лидируют в группе D после первого тура.

Две недели назад новичок турнира приятно удивил, обыграв на собственном стадионе донецкий «Шахтёр» (2:0) благодаря голам Траоре и Момо Янсане. Учитывая минимальную параллельную победу «Реала» над «Интером», именно представители Молдавии стали промежуточным лидером квартета D. Сказка, ставшая былью.

К слову, мадридцы одолели действующего чемпиона Италии откровенно на тоненького. Единственный гол был забит лишь на 89-й минуте, а до этого фактически ни одного опасного момента создать не удалось. Нерадзурри, в свою очередь, атаковали больше, острее и напористее. Как минимум свой гол заслужили, но немного не повезло.

С тех пор «Реал» и «Шериф» провели по три встречи и показали идентичные результаты: две победы и одна ничья. Но если мадридцы побеждали «Валенсию» (2:1) и громили «Мальорку» (6:1), а ничью расписали с действующим обладателем Лиги Европы «Вильярреалом» (0:0), то тираспольцы не сумели обыграть кишинёвский «Зимбру» (1:1). Уровень сопротивления, разумеется, принципиально разный.

Скорее всего, не помогут подопечным Юрия Вернидуба и кадровые проблемы в составе испанцев. Да, «Реал» переживает потери, но это совсем не новая ситуация. Она тянется с прошлого года, меняются только конкретные футболисты. Список травмированных по-прежнему довольно длинный, но даже при этом мудрый Карло Анчелотти почти всегда находит выход.

После семи туров Примеры мадридцы лидируют в турнирной таблице с 17 очками. Отрыв от ближайших преследователей — «Севильи» и «Атлетико» — составляет три пункта. Правда, у севильцев есть ещё одна игра в запасе — с «Барселоной». Впрочем, её ещё нужно выиграть. В любом случае первые недели после возвращения Анчелотти прошли удачно.

Стоит отметить, что «Реал» отлично себя чувствует в атаке, в семи матчах чемпионата Испании забил 21 гол. Снова расцвёл Карим Бензема, на счету которого уже 8+7 в Ла Лиге по системе «гол+пас». Пытается не отставать преобразившийся Винисиус, имеющий 5+2. Безусловно, ожидается появление обоих футболистов в стартовом составе, так что голкиперу гостей не позавидуешь.

Получится ли победа хозяев крупной? Очень вероятно. Жалеть соперника нет никакого смысла, а класс команд слишком разный, поэтому победа подопечных Анчелотти с форой (-2.5) выглядит логично. Ещё один вариант — победа хозяев в первом тайме с форой (-1) за 1.85. Для дебютанта Лиги чемпионов приехать на «Сантьяго Бернабеу» — уже событие, вряд ли получится обойтись без волнения.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Шериф» 28 сентября 2021 года

Всего несколько недель назад мадридцы вернулись на легендарный, а теперь и реконструированный стадион «Сантьяго Бернабеу». Наверняка молдавскую команду заставит сильно нервничать сам факт игры с таким именитым соперником. И это поможет «Реалу» сделать игру ещё до перерыва. Ждём бодрого начала в исполнении подопечных Карло Анчелотти, при котором голы не заставят себя ждать.

Ставка: победа «Реала» в первом тайме с форой (-1) за 1.85.