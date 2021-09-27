Дебют Никитина в «Локомотиве», Кержаков против Березуцкого в РПЛ: что смотреть сегодня

Первый осенний месяц подходит к концу, но времени на хандру попросту нет. Европейский футбольный сезон набирает обороты, Континентальная хоккейная лига тоже не отстаёт, а теннисный год близится к завершению. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на понедельник, 27 сентября.
На что ставить в футболе 27 сентября
Топовые европейские чемпионаты завершают программу выходных и готовятся к старту второго тура в еврокубках. Российская Премьер-Лига не остаётся в стороне. Позади почти треть первенства, девятый тур закрывают два матча. В Екатеринбург к местному «Уралу», который идёт на последнем месте в РПЛ, пожалует тульский «Арсенал». Начало — в 17:00 мск.
Кого не прельщает битва аутсайдеров чемпионата России, могут посмотреть встречу «Нижнего Новгорода» и московского ЦСКА, которая стартует на два часа позже (19:00 мск). Армейцы обыграли в дерби «Спартак» и поднялись на седьмую позицию в турнирной таблице. Подопечные Александра Кержакова на своём поле не впечатляют, так что у Алексея Березуцкого есть шанс приблизиться к еврокубковой зоне.
Английская Премьер-лига завершит программу шестого тура матчем «Кристал Пэлас» — «Брайтон» (22:00 мск), в испанской Примере «Гранада» отправится в гости к «Сельте», где раньше играл Фёдор Смолов (22:00 мск), а итальянская Серия А может порадовать поклонников футбола лишь игрой скромных «Венеции» и «Торино» (21:45 мск).
На что ставить в хоккее 27 сентября
Любители отечественного хоккея продолжают следить за новым сезоном Континентальной хоккейной лиги. Понедельник уготовил нам сразу семь встреч. Центральной, разумеется, обещает стать встреча омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива». Соперники из разных конференций, но менее интересно от этого быть не должно.
Ярославцы плохо начали сезон, одержали всего три победы в девяти играх, а потому руководство приняло решение отправить Андрея Скабелку в отставку. В каком-то смысле решение спорное, но теперь в команде будет рулить Игорь Никитин. Любопытно, что первым спарринг-партнёром на новом месте может стать Боб Хартли, который лишил экс-наставника ЦСКА Кубка Гагарина в прошлом сезоне.
На что ещё ставить 27 сентября
Больших теннисных турниров в ближайшие дни ждать не стоит, но всё-таки есть кое-что интересное. Сегодня болельщики смогут проследить за игрой Аслана Карацева в первом круге в Сан-Диего (23:00 мск). Третья ракетка мира сейчас на спаде, но, возможно, лёгкая победа на харде против Федерико Дельбониса — профильного грунтовика — взбодрит россиянина.
А на чемпионате мира — 2021 по футзалу добрались до 1/4 финала. В 17:30 мск стартует игра сборных Испании и Португалии, а в 20:00 мск национальная команда Ирана начнёт выяснять отношения с командой Казахстана. Россия сошла с дистанции, уступив в серии послематчевых ударов сборной Аргентины.
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