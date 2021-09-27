«Милан» — «Атлетико». Диего Симеоне и Луис Суарес на грани кошмара

28 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Атлетико»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62. Успех «Милана» оценён экспертами в 2.92. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Атлетико» 28 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Милан» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. А поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Милан» — «Атлетико Мадрид» (28.09.2021)

Лига чемпионов снова врывается в нашу жизнь. Второй тур группового этапа пройдёт во вторник и среду. В число наиболее ярких вывесок однозначно входит битва «Милана» и «Атлетико». Соперники не самым удачным образом стартовали в турнире, а потому постараются исправить ситуацию.

По итогам стартового тура «Милан» и «Атлетико» имеют на двоих всего одно очко. Поражение итальянцев от «Ливерпуля» на «Энфилде» было ожидаемым и вполне достойным. Подопечные Стефано Пиоли смотрелись симпатично, хотя итоговые 2:3 вполне справедливы. А вот домашняя нулевая ничья «матрасников» с «Порту» точно пошла в пассив.

Друг с другом клубы пересекались лишь дважды, причём было это очень давно. Фактически в прошлой жизни. А именно — в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2013/2014. Тогда россонери ничего не смогли сделать с прущим к легендарному финалу с «Реалом» «Атлетико» — домашние 0:1 и выездные 1:4.

Тогда, впрочем, расклад сил в европейском футболе был несколько иным. «Милан» уже начал своё падение, а вот мадридцы стремительно наращивали мощь. Тот успех «Атлетико» не удивил практически никого. Пять пропущенных голов за 180 минут — красноречивый итог бардака в обороне (и не только) итальянцев.

Сейчас «матрасники» по-прежнему выглядят солиднее «Милана». Впрочем, так можно говорить разве что исходя из составов. А вот с качеством футбола у россонери дела обстоят добротно. Многие считали, что в Лиге чемпионов миланцы максимум показать не смогут, однако боевые 2:3 на «Энфилде» закрыли рты абсолютно всем критикам.

Кажется, что достойный результат команда Стефано Пиоли может показывать с практически любым соперником. На внутренней арене дела тоже складываются хорошо — 16 очков в шести турах и чистое второе место в турнирной таблице. Выше лишь удивительный «Наполи», который обошёлся без осечек.

«Атлетико» начал сезон в статусе чемпиона Испании. Не потеряв летом практически никого и даже усилившись Антуаном Гризманном, «матрасники» тем не менее пока далеки от своей лучшей формы. Особенно в последние несколько недель. После сентябрьской паузы результаты просели.

Из четырёх последних матчей «Атлетико» выиграл всего один, а на прошлых выходных и вовсе уступил худшей на тот момент команде Испании — 0:1 от «Алавеса». У Гризманна по-прежнему ноль результативных действий после возвращения из «Барселоны», а всего у АТМД девять забитых мячей в восьми встречах сезона. При таких показателях четвёртое место в турнирной таблице Примеры выглядит не так плохо.

Подопечные Пиоли, как мы уже сказали, впечатляют не только на евроарене. Пять побед и ничья в шести сыгранных турах чемпионата Италии и мощнейшая разница забитых и пропущенных мячей — 12:3. Более чем солидно. Уход Джанлуиджи Доннаруммы прошёл абсолютно безболезненно.

Нельзя не выделить отсутствие в составе «Милана» Златана Ибрагимовича. Швед в очередной раз испытывает проблемы с ахиллом, из-за которых он провёл всего один матч в сезоне. Также россонери остались без Алессандро Флоренци, который неплохо вписался в состав после возвращения в Серию А из «ПСЖ». Есть потери и у «Атлетико» — из-за дисквалификации на поле не сможет выйти опытнейший Стефан Савич.

«Милан» выиграл в этом сезоне все три домашних матча, да и в целом выглядит более чем организованно. Итальянцы находятся в прекрасной игровой форме, чего не скажешь про «Атлетико». Имеются большие сомнения не только в том, что подопечные Симеоне увезут с «Сан-Сиро» победу, а и в том, что им удастся набрать во вторник хоть какие-то очки.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Атлетико» 28 сентября 2021 года

За последние восемь лет «Атлетико» не только не побеждал в выездных матчах Лиги чемпионов итальянские команды, но даже забить не мог. Сейчас же мадридцы не могут забить даже «Алавесу», так почему же в тяжелейшей игре ЛЧ они должны обыгрывать очень симпатичный «Милан»? Россонери как минимум не проиграют.

Ставка: победа «Милана» с форой (0) за 2.01.