«Боруссия» Д — «Спортинг». Эрлинг Холанд — лучший, но не единственный

28 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами команду из Германии: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Спортинга» оценён экспертами в 8.60. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Спортинг» 28 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Спортинг» (28.09.2021)

Клубный футбол в самом разгаре, пришло время еврокубков. Программа второго тура Лиги чемпионов откроется во вторник, 28 сентября. Вечер богат на события, запланировано сразу восемь встреч. В одной них дортмундская «Боруссия» примет лиссабонский «Спортинг».

После разгромного поражения в первом туре от амстердамского «Аякса» (1:5) шансы португальцев на выход из группы резко снизились. Более того, такими темпами недолго остаться даже без Лиги Европы. Ведь, помимо грозных голландцев и немцев, в группе есть бойкий «Бешикташ».



Перспектива, откровенно говоря, не из лучших. Особенно для команды, которая в прошлом сезоне под руководством Рубена Аморима смогла наконец-то выиграть чемпионат Португалии, набрав 85 очков. Оставила позади принципиальных соперников — «Порту» и «Бенфику».



В новом розыгрыше Примейры лиссабонцы стартовали средненько. После семи туров идут на третьем месте с отставанием в четыре очка от лидирующей «Бенфики». В последних трёх турах выглядели не так уверенно. Скатали ничью с «Порту» (1:1), дважды с минимальным счётом обыграли скромные «Эшторил» и «Маритиму».

Стоит отметить, что в последнем случае «Спортингу» с большим трудом удалось победить. Несмотря на большое количество моментов, забили лишь с 11-метрового удара на 98-й минуте. Три очка выстрадали, но нервов оставили много.



А вот «Боруссия» довольно успешно выступает как на внутренней арене, так и в еврокубках. Две недели назад «шмели» одолели турецкий «Бешикташ» (2:1). Тогда блеснул 18-летний Джуд Беллингем, забивший гол и отдавший результативную передачу на Эрлинга Холанда.



Подопечные Марко Розе много забивают, несмотря на отсутствие глубины состава и травмы основных игроков. Результативность привычно мощная — в трёх предыдущих турах чемпионата Германии забили восемь мячей. Закатили концерт с «Байером» (4:3), обыграли берлинский «Унион» (4:2). Правда, оступились на «Гладбахе» (0:1).

Поражение «Боруссии Мёнхенгладбах» можно назвать закономерным. Дали о себе знать травмы ключевых игроков, а именно Ройса и Холанда. Без них созидать по умолчанию тяжелее, а тут ещё и Махмуд Дауд получил красную карточку за отмашку на 40-й минуте.



Марко Розе пришлось производить серьёзную ротацию в матче с «Гладбахом», но не всегда же надеяться на Холанда! Правда, участие норвежца во втором туре Лиги чемпионов остаётся под вопросом, а это очень важный момент. Похоже, «шмелям» придётся несладко, но адаптироваться в любом случае надо.



На наш взгляд, интересно смотрится победа «Боруссии» с форой (-1) за коэффициент 2.01. В Лиге чемпионов дортмундцы обычно держат планку. Даже без Холанда забивать тут есть кому. А главное — «Спортинг» сейчас находится не в лучшем состоянии. В принципе, на своём поле немцы способны справиться с таким оппонентом и без ключевого исполнителя.

Прогноз и ставки групповой стадии Лиги чемпионов «Боруссия Дортмунд» — «Спортинг» 28 сентября 2021 года

«Боруссия» демонстрирует хорошую игру в атаке, однако травмы нападающих и затруднения в защите иногда дают о себе знать. Холанд не сыграл в прошлом туре и может пропустить второй тур Лиги чемпионов. И всё же успех немецкой команды более чем вероятен. «Спортинг» сейчас совсем не блещет, а дортмундцы на своём поле традиционно хороши.



Ставка: победа «Боруссии Дортмунд» с форой (-1) за коэффициент 2.01.