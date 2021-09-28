«ПСЖ» — «Ман Сити», «Милан» — «Атлетико» и другие матчи. На что ставить 28 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 28 сентября.

На что ставить в футболе 28 сентября

Второй тур Лиги чемпионов стартует суперматчем: «ПСЖ» с «Манчестер Сити»! Надежды болельщики парижан связаны с Лионелем Месси, аргентинец приступил к тренировкам в общей группе и может сыграть с англичанами. Именно в «Сити» Лео сватали долгое время, но сейчас Месси осваивается в «ПСЖ».



Из остальных встреч стоит выделить игру «Милана» и «Атлетико». Итальянцы достойно смотрелись в Ливерпуле, но всё-таки уступили. Команда Симеоне начала сезон с домашней ничьей с «Порту», а на выходных сенсационно проиграла «Алавесу» в чемпионате Испании. Посмотрим, удастся ли взять реванш.



Молдавский «Шериф» после победы над «Шахтёром» едет в гости к «Реалу», настоящая сказка для команды Юрия Вернидуба! «Аякс» примет «Бешикташ», «Шахтёр» — «Интер», а дортмундская «Боруссия» — «Спортинг». «Порту» сыграет с «Ливерпулем», а «РБ Лейпциг» — с «Брюгге».

На что ставить в хоккее 28 сентября

В КХЛ сегодня две встречи. «Куньлунь» сыграет с «Адмиралом», а в Москве дерби «Динамо» со «Спартаком». Это точно будет интересно!



4 матча запланированы в ВХЛ, а в НХЛ набирают ход предсезонные игры, сегодня пройдут 5 встреч. Кроме того, любители хоккея могут делать ставки на чемпионаты Финляндии, Чехии и Швейцарии.

На что ещё ставить 28 сентября

На этой неделе пройдут теннисные турниры в Софии, Сан-Диего, Чикаго и Нур-Султане, сегодня здесь матчи первого круга. В Казахстане Анастасия Потапова сыграет с Лесли Керкхове, а Наталья Вихлянцева – с Жаклин Адиной Кристиан.



В баскетбольной Единой лиге ВТБ УНИКС дома сразится с «Зелёна-Гурой» из Польши. Также продут матчи в чемпионате Германии и Кубке ФИБА.

На молодёжном чемпионате мира по волейболу сборная России сегодня играет с Бразилией.