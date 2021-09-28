«Аталанта» — «Янг Бойз». Подвиги Алексея Миранчука в Лиге чемпионов закончились

29 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» — «Янг Бойз». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех швейцарцев оценён экспертами 6.90. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Янг Бойз» 29 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Янг Бойз» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Аталанта» — «Янг Бойз» (29.09.2021)

Девятый тур чемпионата России закончился, а до десятого ещё далеко. Самое время заглянуть во второй тур группового этапа еврокубков, где выступают российские клубы. В Лиге чемпионов всё внимание отечественных болельщиков будет приковано к выступлению «Зенита».

Но есть и другие россияне, за которыми стоит понаблюдать. На 29 сентября запланировано восемь матчей, в одном из них сойдутся «Аталанта» и «Янг Бойз». Итальянцы евросезон начали с боевой ничьей с «Вильярреалом» (2:2). Игра получилась динамичной: 27 ударов по воротам на двоих, из них 11 — в створ.



Не обошлось и без штрафных — 24 фола. А нарушения правил обычно бок о бок идут с карточками. Так с разрывом в десять минут две жёлтые карточки получил Франсис Коклен и досрочно покинул поле. Случилось это на 84-й минуте, когда бергамаски уже забили второй мяч и сравняли счёт.



К слову, точным ударом отметился Робин Госенс, а голевую передачу себе в актив записал Алексей Миранчук, который вышел на замену на 79-й минуте встречи. Правда, дожать оставшегося в меньшинстве победителя Лиги Европы не получилось. Из-за чего ситуация в квартете запуталась.

После этого подопечные Джана Пьеро Гасперини успели провести ещё три матча в чемпионате Италии. Одержали две победы, а с «Интером» в Милане (2:2) сыграли вничью. Российский полузащитник появился в стартовом составе против «Салернитаны» (1:0), но получил лишь критику болельщиков в свой адрес. Развить успех после голевой передачи в ЛЧ не выходит.



Миранчук на поле против «нерадзурри» не появился, хотя игра вышла что надо. Огромное количество ярких моментов, красивые голы, эмоции. На 86-й минуте защитник хозяев Федерико Димарко не реализовал пенальти, а на 89-й нападающий гостей Роберто Пикколи подобрал мяч и отправил его в ворота, но гол был отменён.



И уже через четыре дня после такого матча «Аталанта» ждёт в гости «Янг Бойз», который в первом туре оставил с пустыми руками «Манчестер Юнайтед» (2:1). Счёт открыл Криштиану Роналду на 13-й минуте, но игра поменяла русло после неожиданного удаления Ван-Биссаки. Англичане ушли в глубокую защиту, сомнительный ход себя не оправдал.

На 66-й минуте Муми Нгамалё сравнял счёт, а решающий гол случился после грубой ошибки Джесси Лингарда, который вывел соперника один на один с де Хеа на 95-й минуте. Сибачо свой шанс не упустил. Любопытно, что манкунианцы сумели нанести всего лишь два удара по воротам за встречу. Оба на счету Роналду.



После того швейцарцы провели три матча, в которых одержали три победы. Две из них с крупным счётом — над «Илирией» (7:1) и «Лозанной» (6:1), а ещё одну уверенную по игре, а не по счёту — над «Санкт-Галленом» (2:1). Как ни крути, а гости сейчас на ходу. Они очень опасны.

Любопытно, что в последних играх у соперников много забитых голов, есть подвижные игроки в атаке, а потому в очном противостоянии медлить они не будут. «Аталанта» — фаворит, но сохранить свои ворота на замке будет очень трудно. «Янг Бойз» наверняка поверит в свои силы после победы над «МЮ». Задел в первом туре сделан, а если набрать очки в Италии, шансы на евровесну повысятся.



Можно попробовать взять комбинированную ставку «обе команды забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 1.90. Да и статистика не против. Такой вариант заходил в четырёх последних играх швейцарцев подряд и в четырёх из пяти последних игр бергамасков во всех турнирах. Ждём весёлой игры. В которой Алексей Миранчук, скорее всего, не примет участия.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Янг Бойз» 29 сентября 2021 года

Весёлый футбол в Италии, судя по всему, обеспечен. «Аталанта» несомненно будет фаворитом на своём поле, к тому же ничья в первом туре и будущие встречи с «Манчестер Юнайтед» вынуждают брать три очка. Однако «Янг Бойз» весьма активен в атаке, шансы свои не транжирит. А оборона бергамасков отнюдь не эталон.



Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.90.