«Ювентус» — «Челси». «Зенит» не дождётся помощи от Ромелу Лукаку в Лиге чемпионов

29 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Челси»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех «Ювентуса» оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Челси» 29 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Ювентус» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. А поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Челси» (29.09.2021)

Очередная еврокубковая неделя, очередная порция топ-матчей с участием сильнейших европейских команд. Одной из самых громких вывесок второго тура Лиги чемпионов станет встреча «Ювентуса» и «Челси». Ещё несколько месяцев назад многие сказали бы, что это будет украшение всего группового этапа, однако теперь реалии несколько другие.

Итальянский гранд ужасно начал сезон, по итогам шести туров Серии А располагается лишь на 10-й строчке турнирной таблицы. 10 забитых мячей и столько же пропущенных — такого провального старта в исполнении «старой синьоры» не было уже очень давно. Разговоры о скудетто приглушены.

В последнее время результаты выправились, однако с качеством футбола по-прежнему очень большие проблемы. Взять хотя бы две последние победы, которые и позволили вернуться в топ-10. 3:2 над «Специей» и 3:2 над «Сампдорией». Оба раза — на тоненького, вполне могли недосчитаться очков.

Забавно, что при всём этом именно «Ювентус» является лидером группы H. Ведь в первом туре Лиги чемпионов подопечные Массимилиано Аллегри разбили «Мальмё» со счётом 3:0. Выезд в Швецию получился на удивление простым, интрига умерла уже к перерыву. Второй тайм превратился в формальность.

У лондонского клуба пока с результатами полный порядок. Да, в прошлую субботу случилось совершенно безыдейное поражение от «Манчестер Сити» (0:1), однако оно стало лишь первым в сезоне. До этого было семь побед при ничейном результате с «Ливерпулем» (1:1). Также стоит вспомнить победу над «Вильярреалом» в Суперкубке Европы, хотя она случилась лишь в серии пенальти. Как итог — третье место в АПЛ и более чем обоснованные претензии на чемпионство.

Главным козырем команды Томаса Тухеля остаётся защита. «Юве» откровенно не впечатляет своей атакой, тогда как «Челси» пропустил всего четыре мяча в восьми официальных матчах. Даже фактор домашнего стадиона может не помочь бьянконери — оборона лондонцев выглядит монструозно.

Если говорить о кадровой готовности, то тут проблемы наблюдаются с обеих сторон. За «Юве» не сыграют Артур, Пауло Дибала и Альваро Мората. Под вопросом участие Адриена Рабьо. В составе «Челси» точно на поле не выйдут Кристиан Пулишич и Н'Голо Канте, рискуют игру пропустить Мэйсон Маунт, Жоржиньо и Рис Джеймс.

Многие считают, что Ромелу Лукаку станет основным оружием «пенсионеров» в игре с «Юве». На деле же у бельгийца, который за два сезона в «Интере» забил почти 50 мячей, всего один гол в ворота туринцев. Да и тот — с пенальти. Не самый удобный соперник для Лукаку, однако не только он умеет в «Челси» забивать голы.

Лондонский клуб занимает первое место в АПЛ по количеству футболистов, которые отметились в этом сезоне как минимум одним забитым мячом. Итак, синие сейчас существенно превосходят «Ювентус» по игре и имеют все шансы вернуться из Турина с тремя набранными очками.

Впрочем, в матче таких команд случиться может абсолютно всё что угодно. А вот большого количества голов здесь ожидать не стоит — «Юве» и вовсе может не забить, тогда как «Челси» может хватить всего одного взятия ворот. Потому самая очевидная ставка — классический тотал меньше 2.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Челси» 29 сентября 2021 года

«Челси» сделает всё, чтобы привезти из Турина как минимум ничью. Проигрыш будет расцениваться как однозначный провал, а вот ничейный результат в выездном матче с «Ювентусом» в целом должен быть положительно воспринят как тренерским штабом, так и болельщиками. В таких условиях нельзя рисковать, поэтому большого количества голов ожидать не стоит.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.77.