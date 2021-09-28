«Бенфика» — «Барселона». С чего вы взяли, что каталонцы фавориты?

Если сине-гранатовые не выйдут из группы, никто особенно не удивится.

29 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Барселоне»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех «Бенфики» оценён экспертами в 2.92. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» 29 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Бенфика» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. А поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» (29.09.2021)

Группа Е рискует стать одной из самых интересных в Лиге чемпионов. Да, наверняка первое место уже можно закрепить за мюнхенской «Баварией», зато за вторую строчку в турнирной таблице готовы бороться как минимум «Барселона» и «Бенфика». Да и киевское «Динамо» раньше времени списывать не стоит.

Многое проявится в среду, когда португальцы примут «Барселону». Шутка ли — каталонцы всерьёз рискуют впервые за долгие годы остаться без плей-офф Лиги чемпионов. А значит, солидных призовых от УЕФА. Кого-то удивляет, что случиться это может в первый же сезон после ухода Лионеля Месси?

Сине-гранатовые в первом же туре групповой стадии Лиги чемпионов дома проиграли «Баварии» со счётом 0:3. Без шансов, мюнхенцы даже не включались на полную мощность. Затем подопечные Рональда Кумана сыграли в Примере с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте», выиграв лишь однажды.

«Барселона» погрузилась в глубокий кризис, и вряд ли всё решится после победы над «Леванте» (3:0). Она была разгромной, уверенной и заслуженной. А ещё — первой в сентябре. Промежуточное шестое место в турнирной таблице Ла Лиги выглядит не так плохо. Или даже так — качество футбола выглядит хуже, чем место в таблице.

Особенно с учётом наличия игры в запасе, в случае успеха в которой подопечные Рональда Кумана могут заскочить в топ-3. Другое дело, что в нынешних реалиях победа над крепкой «Севильей» кажется сложной задачей. Впрочем, это уже дела будущего. А пока — Лига чемпионов.

Между прочим, у «Бенфики» полный порядок как с результатами, так и с игрой. В национальном чемпионате «орлы» имеют максимальное количество очков по итогам семи туров — 21. Забили 19 мячей, пропустили четырежды. Две недели назад должны были обыгрывать киевское «Динамо», однако при существенном перевесе не хватило реализации.

Плюс кадровые проблемы «Барселоны». Точно не сыграют Серхио Агуэро, Мартин Брейтуэйт и Усман Дембеле. Под большим вопросом участие Жорди Альбы и Педри. Практически все креативные футболисты на больничных койках — радует лишь возвращение Ансу Фати, который после долгого отсутствия с ходу отметился голом.

В то же время у «Бенфики» все сильнейшие готовы. Не сыграют лишь несколько исполнителей из резерва, которые в лучшем случае вышли бы на замену. Итак, нас ждёт битва двух атакующих команд. Хозяева недосчитались очков в Киеве, на своём поле главного конкурента нужно обыгрывать.

Значит, португальцы не станут отсиживаться в обороне. А сине-гранатовые по умолчанию многое позволяют соперникам. Исходя из этого, напрашивается ставка на классический тотал больше 2.5 гола по более чем приятному коэффициенту. Угадывать победителя сложно, но скучно тут быть не должно.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» 29 сентября 2021 года

«Барселона» сейчас совсем не выглядит командой, которая существенно превосходит «Бенфику» в классе. Если португальцы хотят выйти в плей-офф, нужно побеждать на своём поле главного конкурента. Сине-гранатовые же в принципе не способны надёжно сыграть у своих ворот. Значит, голы тут будут.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.84.