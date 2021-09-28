«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Уфимцы не отдадут «Металлургу» первое место КХЛ

29 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» 29 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.35. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.76.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Автомобилист» Екатеринбург (29.09.2021)

Первый месяц осени на исходе, скучать некогда. На 29 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано сразу девять матчей. Отдельное внимание уделим противостоянию «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста», которое пройдёт на льду «Уфа-Арены». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Салават Юлаев» в этом сезоне показывает отличные результаты. После 10 встреч идёт на второй позиции в Восточной конференции, набрав 18 баллов. Уступает магнитогорскому «Металлургу» лишь по дополнительным параметрам. Любопытно, что в очной встрече магнитогорцы уступили со счётом 4:7.



Уфимцы оступились всего один раз, в гостях проиграли «Северстали» (1:2). До этого была семиматчевая победная серия. Общий счёт — 29:8. Впрочем, сразу сделали выводы и разобрались со СКА (4:2). Хорошо себя показало большинство, да и в целом были сильнее. А вот в последнем выездном матче с «Локомотивом» (3:2 ОТ) пришлось понервничать.



К середине второго периода ярославцы вели с разницей в две шайбы, но незадолго до перерыва остались в меньшинстве. Подопечным Томи Лямся потребовалось 25 секунд, чтобы его реализовать. Гол в раздевалку, видимо, повлиял на соперника, ведь третий период и овертайм остались за гостями. Снова отличились финские нападающие.

«Автомобилист» провёл на одну игру больше, но идёт лишь пятым на Востоке. В активе 13 баллов, а отставание от лидеров — пять пунктов. Из 11 встреч победными оказались всего пять. Впрочем, поражения случаются в основном с лидерами КХЛ: здесь «Салават Юлаев» (2:4), «Металлург» (2:6), «Авангард» (1:3) и ЦСКА (2:3 ОТ). Но это слабое утешение.

Последние три игры получились смазанные. С одной стороны, екатеринбуржцы забросили 12 шайб. Дома разгромили минское «Динамо» (7:3), хотя там игра была равная и счёт происходившего на льду не отражает. Затем уступили «Трактору» по буллитам (1:2 Б), а в гостях у «Барыса» устроили голевой триллер (4:5 ОТ). Казахстанцы оказались чуть быстрее, а определяющей стала игра в неравных составах.



Билл Питерс по-прежнему не может отладить большинство и меньшинство, а ведь его команду ждёт выезд в Уфу. Мало того, что «Салават Юлаев» не смутило первое поражение в сезоне, так у него ещё и спецбригады работают хорошо. Плохая новость для екатеринбуржцев, которые часто грешат удалениями.

При этом «Автомобилисту» пока с лидерами КХЛ трудно поймать свою игру, а «Салават» на старте сезона смотрится более подготовленным. К слову, соперники уже встречались в начале сентября, победу одержали уфимцы. На наш взгляд, взять реванш у «Авто» в этот раз не получится. Мы бы рассмотрели победу хозяев. Коэффициент приличный.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 29 сентября 2021 года

«Салават» сделал правильные выводы после первого поражения в сезоне, одержал две победы подряд и имеет все шансы одержать третью. «Автомобилист» пока не блещет в матчах с лидерами КХЛ, хотя бюджет у него тоже приличный. Да и игра в неравных составах совсем не впечатляет. На наш взгляд, уфимцы снова победят.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.26.