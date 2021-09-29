«Куньлунь» — «Динамо». Москвичи не пустят «Салават» и «Металлург» на первое место в КХЛ

30 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.42, а успех «Куньлуня» оценён экспертами в 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» М 30 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.38, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.72.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Пекин — «Динамо» Москва (30.09.2021)

Новый сезон КХЛ продолжает набирать обороты. На 30 сентября запланировано всего две встречи. Несомненно, основное внимание будет приковано к московскому «Динамо», которое отправится в гости к китайскому «Куньлунь Ред Стар». Правда, далеко ехать не придётся, клуб из Поднебесной вновь обосновался в подмосковных Мытищах.

Пекинский клуб начал готовиться к Олимпиаде в Китае. В межсезонье сильно обновился состав, на тренерский мостик забрался Айван Занатта, который и поедет на Игры. Если, конечно, разговоры об исключении сборной Китая не станут реальностью. Уже объявлено, что в декабре состав фактически будет набрано заново. Словом, сейчас китайцам явно не до КХЛ.



В новом сезоне проведено 11 встреч, набрано шесть баллов. Этого достаточно, чтобы располагаться на девятом месте в Восточной конференции. До замыкающего топ-8 «Барыса» не хватает четырёх пунктов, а у остальных аутсайдеров конференции баллов примерно столько же. По шесть набрали «Адмирал» с «Сибирью», пять — у «Амура».



Подопечные Айвана Занатты из 11 матчей выиграли лишь три. Похвастаться можно разве что победой над казанским «Ак Барсом» (4:3), но казанцы долгое время были не похожи сами на себя. Также была победа по буллитам над скромным «Сочи» (3:2 Б), а недавно удалось прервать серию из пяти поражений.

Обыграли «Адмирал» со счётом 3:1. Забросили две шайбы уже в первом периоде. Конечно, гостям тоже надо отдать должное, с первых минут попытались взвинтить темп. Однако ошибки голкипера и плохая игра в меньшинстве решили исход встречи. Единственную шайбу китайцы пропустили за 10 минут до конца, повлиять на результат она не смогла.



Московское «Динамо» находится совершенно на другой орбите. Сыграв 10 матчей и набрав 18 очков из 20 возможных, лидирует в турнирной таблице КХЛ. Ближайшие преследователи — «Металлург», «Салават Юлаев» и «Йокерит» — имеют в активе столько же баллов, но финны провели на игру больше, а у остальных хуже дополнительные показатели.

Бело-голубые проиграли лишь нижегородскому «Торпедо» на выезде (2:4). Трудно сказать, что смотрелись хуже. Имели столько же шансов, неплохо двигались. Но нижегородцы показали хороший прессинг, к концу второго периода вели со счётом 2:0. Последний штурм гостям не удался — пропустили четвёртую шайбу в пустые ворота за 30 секунд до сирены.



Зато подопечные Алексея Кудашова быстро пришли в себя и уже в следующей встрече одержали победу. В дерби разгромили «Спартак» (6:3). На двоих забросили девять шайб, а ведь первый период получился безголевым. Отдельно стоит выделить Вадима Шипачёва, который отдал четыре голевые передачи и забросил одну шайбу!



Теперь «Динамо» имеет хорошую возможность закрепить успех. «Куньлунь Ред Стар» и без того показывает ужасную форму (до победы над «Адмиралом» шёл на серии из пяти поражений), так ещё и с обороной серьёзные проблемы. За 11 матчей пропустил ровно 40 шайб, а забросил всего 24. Хуже в защите играют разве что «Адмирал» и «Амур».

А у бело-голубых на данный момент самая результативная атака в КХЛ: 10 матчей и 45 голов. Таким даже «Металлург» и «Салават» похвастаться не могут. К тому же Вадим Шипачев чертовски хорош. Да и состав у москвичей сбалансированнее, так что вопросов о победителе нет. Мы бы рассмотрели победу гостей с форой (-2) за 1.99.

«Куньлунь» — «Динамо» М: прогноз и ставка на матч КХЛ 30 сентября 2021 года

«Динамо» показывает хороший хоккей, особенно в атаке. Чего не скажешь о сопернике, который в 11 встречах забросил лишь 24 шайбы, а пропустил все 40. Уровень мастерства у бело-голубых выше, блистает Вадим Шипачёв. Вряд ли у кого-то возникнут сомнения насчёт победителя. Ф2 (-2) за 1.99 выглядит интересно.



Ставка: победа «Динамо» с форой (-2) за 1.99.