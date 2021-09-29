«Наполи» — «Спартак». Лучано Спаллетти красно-белых не пожалеет

30 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех россиян оценён экспертами в 14.00. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» 30 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» (30.09.2021)

Лига чемпионов продолжает радовать сенсационными результатами, отдельное спасибо скажем молдавскому «Шерифу». Но пора бы вспомнить о менее престижном, но не менее зрелищном турнире. 30 сентября на стадионе «Сан Паоло» в Италии состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

«Наполи» сыграл шесть туров в чемпионате Италии и прочно закрепился на первом месте в турнирной таблице, не потеряв ни одного очка. Сейчас в активе 18 баллов, а отрыв от ближайшего преследователя — «Милана» — составляет два очка. «Интер» отстаёт на четыре, а «Рома» с «Фиорентиной» — на все шесть.



Сказать, что неаполитанцы набрали отличный ход под руководством Лучано Спаллетти, — не сказать ничего. Например, в последних трёх турах одолели «Удинезе» (4:0), «Сампдорию» (4:0) и «Кальяри» (2:0). Как видно, они не только не пропускают, но и много забивают. На внутренней арене больше голов только у «Интера».



Да, в Лиге Европы старт у неаполитанцев сложился не так удачно. В первом туре сыграли вничью на выезде с английским «Лестером» (2:2), который сейчас явно показывает не лучший футбол. Даже пришлось отыгрываться с 0:2. Получилось благодаря дублю Виктора Осимхена. Нигериец в действительно отличной форме.

А про плохие результаты московского «Спартака» сейчас не говорит только ленивый. Подопечные Руя Витории находятся не в лучшем состоянии. В чемпионате России занимают восьмую строчку с 13 очками, выступают крайне нестабильно. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет десять очков, а ведь впереди трудные матчи с лидерами.

В последних трёх турах РПЛ красно-белые немного прибавили: обыграли скромные «Химки» (3:1) и «Уфу» (2:0), однако между этими играми на выезде уступили в дерби ЦСКА (0:1). Единственный гол забил Антон Заболотный, передавший привет Леониду Федуну. Зацепиться за очки у гостей не вышло.



Но сейчас гораздо важнее то, что первом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» проиграл «Легии» (0:1), хотя довольно много атаковал. Поражение от скромного соперника в группе, где, помимо «Наполи», есть также именитый «Лестер», серьёзно уменьшило шансы российского клуба на выход в евровесну. Всё-таки борьбу за плей-офф Лиги конференций никто не отменял.



Подопечным Руя Витории явно не хватает завершения атак. Если улучшить данный компонент, дела наверняка пойдут на лад. Да, недавно забили два мяча в ворота «Уфы», но вряд ли этим можно удивить «Наполи». К тому же есть большая вероятность, что в Неаполе придётся обойтись без Джордана Ларссона, который не успевает восстановиться после ушиба.

Красно-белых ждёт очередное испытание, и, на наш взгляд, никаких откровений здесь ждать не стоит. Команда Лучано Спаллетти банально выше классом и находится в принципиально иной форме. Мы бы проверили победу итальянцев с форой (-1.5) за 1.85. Если россияне в скором времени не прибавят, даже о Лиге конференций придётся забыть.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» 30 сентября 2021 года

«Наполи» под руководством Лучано Спаллетти выглядит просто замечательно. «Спартак» и Руя Виторию ждёт очередное испытание, и, на наш взгляд, никаких откровений тут ждать не стоит. С таким завершением атак даже на гол в Италии рассчитывать будет сложно. Об очках и речи не идёт.



Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 1.85.