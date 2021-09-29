«Реал Сосьедад» — «Монако». Александр Головин вернёт любовь французских болельщиков

30 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Монако». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Сосьедаду»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Монако» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Монако» 30 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. А поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Монако» (30.09.2021)

Вслед за Лигой чемпионов на арену выходит и второй по значимости еврокубковый турнир — Лига Европы. В ближайший четверг, 30 сентября, нас ожидает масса интересных встреч. Отдельное внимание обратим на матч «Реал Сосьедад» — «Монако», который рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Александр Головин входит в число лидеров французского клуба, в этом сезоне россиянин пребывает в прекрасной форме. Редко проводит на поле 90 минут, но даже так часто приносит пользу. Правда, Головин нередко страдает от травм, хотя ко второму туру Лиги Европы должен быть готов полностью. Ждём на поле в основном составе.

Регулярными участниками еврокубков «Монако» и «Сосьедад» сейчас назвать трудно, друг с другом на официальном уровне они пока не пересекались. Тем любопытнее, что единственная встреча случилась всего два месяца назад. Во время предсезонной подготовки французы и испанцы провели товарищескую игру, в которой сильнее оказались баски — 2:1.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы соперники стартовали по-разному. Монегаски в первом туре дома с минимальным счётом обыграли австрийский «Штурм», тогда как испанцы в гостях сыграли вничью с ПСВ (2:2). Пожалуй, добыть одно очко в Роттердаме — результат как минимум неплохой.

После первого тура группового этапа Лиги Европы команды успели провести по три матча на внутренней арене. Результаты идентичны — две победы и одна ничья. Другое дело, что результативность принципиально отличается. Подопечные Нико Ковача забили восемь раз, а команда Иманола Альгуасиля — всего четыре.

Скромные атакующие подвиги в исполнении «Сосьедада» легко объяснить. На данном отрезке сезона лазарет просто переполнен, в предстоящей игре на поле не выйдут сразу 11 футболистов. Среди прочих не смогут сыграть Давид Сильва, Диего Рико, Александр Сёрлот, Асьер Ильярраменди, Начо Монреаль и Александер Исак.

А ведь это игроки основной обоймы, некоторые даже регулярно выходят в матчах за свои национальные сборные. «Монако» же не сможет рассчитывать разве что на Сеска Фабрегаса, хотя опытный испанец уже давно не футболист старта. Есть Бен-Йеддер, Фолланд, Диоп. Да тот же Головин в порядке.

Мы не верим, что «Реал Сосьедад» с такими проблемами с составом сможет оказать достойное сопротивление монегаскам, которые набирают форму. Коэффициент 3.30 на лобовую победу, на наш взгляд, однозначно завышен. Рискнуть стоит. Нико Ковач наверняка воспользуется преимуществом.

Вариант попроще — победа гостей с нулевой форой. Даже так коэффициент будет заметно превышать двойку. При этом в случае мирного исхода букмекер вернёт деньги. Прекрасное предложение, если вы не любите рисковать.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Монако» 30 сентября 2021 года

Конечно, после первого тура говорить о плей-офф рано, однако у «Монако» есть отличная возможность укрепить лидерские позиции в группе. «Реал Сосьедад» остался без ряда ключевых исполнителей. Испанцы по-прежнему выглядят не так плохо, но мы не верим, что они смогут оказать сопротивление набравшим ход монегаскам.

Ставка: победа «Монако» за 3.30.