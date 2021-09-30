«Наполи» — «Спартак», «Лацио» — «Локомотив» и другие матчи. На что ставить 30 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 30 сентября.
На что ставить в футболе 30 сентября
Четверг – день Лиги Европы и Лиги конференций. Два наших клуба сегодня гостят в Италии. «Спартак» сыграет с «Наполи» и, кажется, шансов у красно-белых практически нет. Но кто мог подумать, что «Шериф» обыграет на выезде «Реал»? Команде Руя Витории нужно взять пример с молдавского клуба. «Локомотив» сразится с «Лацио». Наверняка Марко Николич сыграет в оборонительный футбол, в нём он большой дока. По крайней мере, добыча очков не выглядит здесь сверхъестественной.
Из других матчей выделяем встречу «Реала Сосьедад» и «Монако». Команда Александра Головина сложно вкатывалась в сезон, но сейчас набрала ход. Посмотрим, хватит ли этого для положительного исхода матча с басками. Возможно, в матче с «Селтиком» получит свой шанс в воротах «Байера» Андрей Лунёв. «Легия» примет «Лестер», а «Марсель» — «Галатасарай».
В Лиге конференций отмечаем выезд «Ромы» в гости к «Заре». «Фейеноорд» сразится с пражской «Славией», а «Тоттенхэм» имеет все шансы поднять себе настроение в домашнем поединке со словенской «Мурой».
На что ставить в хоккее 30 сентября
В КХЛ сегодня всего 2 матча. «Амур» примет нижегородское «Торпедо», а «Куньлунь» — московское «Динамо». 7 матчей в ВХЛ, а в НХЛ продолжаются предсезонные турниры.
На что ещё ставить 30 сентября
На этой неделе пройдут теннисные турниры в Софии, Сан-Диего, Чикаго и Нур-Султане.
Стартует баскетбольная Евролига! В первый же день ЦСКА на выезде сыграет с «Миланом», а ещё день порадует гурманов встречей мадридского «Реала» с чемпионом лиги – «Анадолу Эфес».
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