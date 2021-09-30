«МЮ» — «Эвертон». Криштиану Роналду решает в Лиге чемпионов, но как быть с АПЛ?

2 октября состоится матч седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех ливерпульцев оценён экспертами в 6.90. Ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 2 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «МЮ» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. А поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Ман Юнайтед» — «Эвертон» (02.10.2021)

Лига чемпионов отгремела, пора возвращаться к национальным чемпионатам. Программа седьмого тура английской Премьер-лиги стартует в субботу, 2 октября. Первый же матч обещает получится крайне интересным. На стадионе «Олд Траффорд» проверят свои силы «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». На сегодняшний день — четвёртая и пятая команды АПЛ.

После ударного старта манкунианцы сбавили ход и, что важно, прямо накануне тяжелейшего календарного отрезка, на протяжении которого «Эвертон» будет чуть ли не самым простым из соперников. В ближайший месяц предстоят встречи с «Лестером», «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Аталантой» (дважды).

«Красные дьяволы» по сравнению со стартом сезона сейчас испытывают некоторый кризис. Потерпели поражение от «Янг Бойз», лишь в компенсированное время вырвали победу над «Вест Хэмом», проиграли ему же в Кубке лиги, а затем упустили шанс сравнять счёт с «Астон Виллой» (0:1) уже в АПЛ.

Тем приятнее, что удалось в среду вырвать победу во втором туре Лиги чемпионов у «Вильярреала» (2:1). А ведь складывалось всё не в пользу подопечных Уле-Гуннара Сульшера. Пропустили первыми, отыгрались, а благодаря голу Криштиану Роналду на 95-й минуте всё же победили. Португалец даже вошёл в историю турнира, став рекордсменом по числу сыгранных матчей.

«Эвертону» тоже есть чем похвастаться. Клуб располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, а в пяти последних турах имеет три победы, одну ничью и одно поражение. У «МЮ», к слову, результат идентичный. При этом ливерпульцы неплохо чувствуют себя в атаке (12 забитых голов) и прилично обороняются (семь пропущенных).

Есть, впрочем, и плохие новости. В последние несколько недель «ириски» переживают настоящую эпидемию травм и болезней. Например, с «Манчестером» не смогут сыграть Доминик Калверт-Льюин, Ришарлисон, Шеймус Коулман, Андре Гомеш, Фабиан Делф и Жан-Филипп Гбамин. В атаке, судя по всему, придётся отдуваться нашему старому знакомому Хосе Саломону Рондону.

Есть потери и у манкунианцев, но из существенных можно выделить лишь травмы Гарри Магуайра и Маркуса Рашфорда. Последнего вполне могут заменить Эдинсон Кавани, Джейдон Санчо и Мэйсон Гринвуд. А в центре обороны, вероятно, выйдет Эрик Байи, который остался в запасе в среду. Словом, варианты имеются.

За последние два года «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» встретились пять раз. Дважды побеждала команда из Манчестера, ещё три раза разошлись миром. Отдельно стоит отметить, что в четырёх из пяти случаев играла ставка «обе забьют». В последнем случае вовсе получилась настоящая драма: яркая ничья (3:3) и гол Калверта-Льюина на 95-й минуте.

Ждём чего-то похожего и в этот раз. Да, Рафа Бенитес пока не может рассчитывать на двух главных нападающих, но пока получается справляться и без них. В то же время отсутствие Магуайра заметно сказывается на обороне красных: встречи с «Вест Хэмом» и «Вильярреалом» это показали. Кажется, болельщиков ждёт шоу.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 2 октября 2021 года

После стартовых туров нового сезона многие всерьёз заговорили о чемпионских амбициях «Манчестер Юнайтед». Теперь же об этом упоминают всё реже и всё осторожнее. Как и прежде, в команде отсутствует стабильность, а без неё чемпионские трофеи выиграть трудно. Думается, не будет легко и с «Эвертоном».

Ставка: обе забьют за 1.98.