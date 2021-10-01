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ЦСКА — «Краснодар», 2 октября 2021 года, прогноз и ставка на матч РПЛ, смотреть онлайн, где покажут, прямой эфир

ЦСКА — «Краснодар». На каждого Джона Кордобу найдётся свой Антон Заболотный!
Алексей Анисимов
«ЦСКА» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 02.10.21
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За четыре последних встречи ЦСКА и «Краснодара» в Москве было забито 15 голов.

2 октября состоится матч 10-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех краснодарцев оценён экспертами 3.04. Ставки на ничью принимаются за 3.68.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар» 2 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата России «ЦСКА» — «Краснодар» (02.10.2021)

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
02 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар

Второй групповой тур еврокубков закончился, а третьего придётся подождать. Ведь впереди международная пауза. Самое время вернуться к Российской Премьер-Лиге, где стартует 10-й тур. На 2 октября запланировано целых четыре матча. В одном из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве встретятся «ЦСКА» и «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Матч интересен прежде всего с турнирной точки зрения. У соперников по 16 очков, в таблице стоят друг за другом. Правда, в отличие от гостей, москвичи пока не входят в еврокубковую зону, а обидно томятся на пятом месте таблицы. Решают дополнительные показатели: разница забитых и пропущенных мячей лучше у южан. Впрочем, это частности.

Несмотря на частые тренерские перестановки, армейцы неплохо идут с начала сезона. Потерпели всего три поражения с минимальной разницей в счёте, причём исключительно от лидеров. В остальных случаях — победы. Кроме встречи с тульским «Арсеналом», которая закончилась результативной ничьей (2:2).

После этого подопечные Алексея Березуцкого одержали две победы в РПЛ. Всухую! Сперва в дерби над «Спартаком» (1:0), а затем над «Нижним Новгородом» (2:0). Счёт на 31-й минуте открыл Бактиёр Зайнутдинов, забив довольно курьёзный, но вытекающий из логики игры гол. А удвоил преимущество Ильзат Ахметов, реализовав пенальти в середине второго тайма.

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У «Краснодара» история похожая, но с одним отличием. Он тоже проиграл «Зениту» (2:3) и «Локомотиву» (1:2), но вместо поражения от «Динамо» тут поражение от «Химок» (0:1). Правда, было это ещё на старте сезона, когда южане имели серьёзные проблемы со стабильностью. Теперь дела, кажется, пошли в гору.

Подопечные Виктора Гончаренко набрали хорошую форму и, судя по всему, наладили игру в обороне. В четырёх последних турах чемпионата России у них три победы с общим счётом 7:0 и всего один пропущенный мяч — от «Ростова» (1:1). Но тогда Урош Спаич срезал мяч в свои ворота, а после 30-й минуты пришлось действовать в меньшинстве. Получилось здорово, моментов у жёлто-синих практически не возникало.

Впрочем, соперники сейчас не просто так находятся рядом в турнирной таблице РПЛ. По уровню они вполне сопоставимы. У «быков» больше голов, потому что больше ударов по воротам, однако они чаще фолят. Красно-синие в свою очередь ни разу не уходили с поля без забитого мяча. Кроме встречи с «Зенитом» (0:1). Да и там была пара-тройка убойных возможностей отличиться.

Кажется, нас ожидает очень весёлый матч. У краснодарцев после травмы вернулся Джон Кордоба и сразу же отметился результативной передачей. Однако москвичи непременно ответят возвращением Антона Заболотного после дисквалификации. Так что мы бы проверили тотал больше 2.5 мяча за 1.89.

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Дело ещё в том, что после матча с «Сочи» Виктор Гончаренко остался без центрального защитника Уроша Спаича и опорника Александра Черникова. Закрыть такую брешь без потерь будет трудно, в центре обороны по-прежнему порой вспыхивают пожары. Плюс очные встречи соперников в Москве, как правило, удаются на славу. В четырёх последних случаях было забито 15 голов. Ждём продолжения тренда.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «ЦСКА» — «Краснодар» 2 октября 2021 года.

Ожидаем результативную встречу в Москве. ЦСКА и «Краснодар» сейчас на подъёме, неплохо играют в атаке, поправили оборону. В состав краснодарцев после небольшой травмы вернулся Джон Кордоба и уже отметился голевой передачей. Однако москвичи ответят возвращением Антона Заболотного после дисквалификации. Словом, скучно быть не должно.

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.89.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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