«Торино» — «Ювентус». Криштиану Роналду такой команде не нужен

2 октября состоится матч седьмого тура чемпионата Италии «Торино» — «Ювентус». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Торино» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торино» — «Ювентус» 2 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Торино» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча 7-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Ювентус» (02.10.2021)

В чемпионате Италии драматичное начало сезона: таблицу возглавляет «Наполи». У неаполитанцев ни единой осечки на внутренней арене, но есть поражение от московского «Спартака» и всего одно очко в двух турах Лиги Европы. Впрочем, из интересного не только это. Отдельное внимание стоит обратить на дерби «Торино» и «Ювентуса».

Миновали шесть туров. «Торино» занимает девятую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав восемь очков. Не лучший старт для подопечных недавно заступившего на тренерский мостик Ивана Юрича, но и не худший. Особенно с учётом того, что в прошлом сезоне клуб был совсем плох и финишировал всего в четырёх баллах от зоны вылета.



При Иване Юриче туринцы прибавили. В последних трёх турах чемпионата Италии обыграли «Сассуоло» (1:0) и дважды сыграли вничью: с Лацио (1:1) и «Венецией» (1:1). Прогресс очевиден, очки удаётся набирать стабильно. Да, уровень подготовки игроков не позволяет выигрывать в каждом матче, но финиш в серединке команду полностью устроит.



Сбои, конечно, случаются. Например, в первом раунде Кубка Италии «быки» обыграли «Кремонезе» лишь в серии пенальти, хотя состав был выбран вполне боевой. Играл даже Андреа Белотти, который недавно стал чемпионом Европы вместе со сборной Италии. К слову, в данный момент форвард восстанавливается от травмы и вряд ли сыграет в дерби.

«Ювентус» откровенно плохо начал сезон. Как и «Торино», за шесть туров набрал восемь очков, но по дополнительным показателям по итогу находится даже ниже. На старте не хватало стабильности, и лишь в последнее время игровая форма начинает приобретать прежний вид. С результативностью и обороной тоже всё не так плохо.

После возвращения Мойзе Кина, пусть даже по условию арендного соглашения, атака «старой синьоры» вполне внушительная. В последних трёх матчах Серии А она скатала лишь одну ничью с набравшим ход «Миланом» (1:1). А ещё дважды одержала верх: над «Специей» (3:2) и «Сампдорией» (3:2). Понервничать пришлось оба раза.

А примером того, что в защите Массимилиано Аллегри потихоньку наводит порядок, можно считать второй тур группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси» (1:0). Итальянцы сократили опасные моменты у своих ворот до минимума. Лондонцы контролировали дольше мяч и нанесли больше ударов, но особой пользы это не принесло.



В дерби с «Торино» такие меры будут излишними, уровень сопротивления здесь принципиально иной. «Ювентус» является фаворитом противостояния. Клуб набрал ход, а после второй победы подряд в Лиге чемпионов наверняка будет в хорошем настроении. Мы бы проверили лобовую победу гостей за коэффициент 2.00. Статистика личных встреч не против.

Прогноз и ставки на матч «Торино» — «Ювентус» 2 октября 2021 года

Несмотря на неуверенное начало сезона, «Ювентус» показал грамотную игру в матче Лиги чемпионов с лондонским «Челси». Команда Аллегри только набирает ход, отправной точкой для возвращения в гонку за чемпионство вполне может стать победа над «Торино», который не видится опасным соперником. Забрать дерби всегда полезно для атмосферы в коллективе.



Ставка: победа «Ювентуса» за 2.00.