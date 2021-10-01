«Атлетико» — «Барселона». Суарес и Гризманн такой шанс не упустят!

2 октября состоится матч восьмого тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Атлетико» Мадрид в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «Барселоны» оценён экспертами в 4.35. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Барселона» 2 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Атлетико» Мадрид — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Барселона» (02.10.2021)

Вслед за Криштиану Роналду с разницей в три года Испанию покинул Лионель Месси. Однако Ла Лига по-прежнему полна сенсаций и драматичных сюжетов, за которыми интересно наблюдать. 2 октября на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится одно из самых громких противостояний первенства «Атлетико» Мадрид — «Барселона». Начало — в 22:00 мск.

После семи туров мадридцы занимают четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 14 очков. Отставание от лидера небольшое, всего три пункта. Однако впереди непростой календарь, плюс, несомненно, оказывает своё давление на подопечных Диего Симеоне участие в еврокубках.



После возвращения Антуана Гризманна появилась неопределённость в атакующей линии, стали меньше забивать. В последних трёх турах Примеры сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0), одолели «Хетафе» (2:1) и проиграли «Алавесу» (0:1), который идёт на предпоследнем месте и имеет в активе лишь эту победу.



В Лиге чемпионов всё тоже складывается не лучшим образом. Сначала не удалось обыграть «Порту» (0:0), а во втором туре еле-еле одержали верх над итальянским «Миланом» (2:1). Итальянцы провели большую часть игры в меньшинстве из-за неосторожной игры Франка Кессье, получившего не самое очевидное удаление на 29-й минуте.

Впрочем, «Барселона» впечатляет ещё меньше. В прошлом сезоне с Лионелем Месси и Антуаном Гризманном подопечным Рональда Кумана удалось завоевать третью позицию в чемпионате Испании. Теперь, несмотря на старания Мемфиса Депая и вернувшегося Ансу Фати, они занимают шестую строчку.

СМИ вовсю обсуждают вероятное увольнение Кумана с поста главного тренера каталонцев. Неудивительно. За последние три игры они обыграли лишь «Леванте» (3:0), который идёт на 17-й позиции в турнирной таблице и является откровенным аутсайдером.



А про ничейные результаты с «Гранадой» (1:1) и «Кадисом» (0:0) вообще лучше не вспоминать. При этом сине-гранатовые всерьёз рискуют остаться без плей-офф Лиги чемпионов. За два тура потерпели два сокрушительных поражения: от немецкой «Баварии» (0:3) и португальской «Бенфики» (0:3). Положение не из приятных.



Мы не верим в успех Рональда Кумана и в битве с «Атлетико», который под руководством Диего Симеоне на протяжении долгих лет демонстрирует дисциплинированную игру. Пока не всё так хорошо, как в прошлом сезоне, но в защите, по крайней мере, надёжно. Осечку с «Алавесом» в счёт не берем, наверняка мадридцы готовились к Лиге чемпионов.

Да, местами хромает реализация моментов, но для Диего Симеоне это вполне решаемая задача. Тем более что Гризманн и Суарес в порядке, а для них это будет особый настрой. «Барселона» же выступает крайне неуверенно. Команда привыкла к наличию лидера в составе, ведущего за собой, а в данный момент такового нет. Вероятно, это последний матч Кумана в Испании.

Прогноз и ставки на матч «Атлетико» Мадрид — «Барселона» 2 октября 2021 года

«Барселона» и Рональд Куман находятся в плачевном положении. Команда демонстрирует слабую игру, а тренер на волоске от увольнения. Второе разгромное поражение в Лиге чемпионов подряд говорит о многом. «Атлетико» тоже сбавил обороты по сравнению с прошлым сезоном, но волевая победа над «Миланом» наверняка поднимет подопечным Диего Симеоне настроение.



Ставка: победа «Атлетико» Мадрид за 1.98.