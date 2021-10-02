«Зенит» — «Сочи». «Динамо» и «Локомотиву» пора забыть о первом месте в РПЛ

3 октября состоится матч 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Сочи». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 8.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Сочи» 3 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Зенит» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.72, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Сочи» (03.10.2021)

Треть сезона в чемпионате России позади! Ну, почти. Программа 10-го тура РПЛ закроется в воскресенье, 3 октября, четырьмя матчами. В Санкт-Петербурге «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» примет «Сочи». Строго говоря, это одна из двух центральных игр тура.

Ведь соперники по итогам минувшего первенства попали в еврокубки, а сейчас входят в топ-6. Правда, для гостей еврокубки закончились ещё на стадии квалификации Лиги конференций. А для хозяев они в самом разгаре. И второе важное отличие: петербуржцы лидируют в турнирной таблице, а южане замыкают шестёрку сильнейших.



Собственно, сомневаться в победе подопечных Сергея Семака трудно. Во-первых, в сентябре они удивительно эффективны. Четыре победы из пяти возможных. Единственная осечка случилась в Лондоне (0:1). Против действующего победителя Лиги чемпионов. И вполне могла завершиться иначе — играли здорово, моменты имели.



Всё остальное — сплошь победы. Три на внутренней арене — над «Ахматом» (3:1), «Рубином» (3:1) и «Крыльями Советов» (2:0). Все по делу, хотя с теми же самарцами пришлось понервничать. Плюс разгром «Мальмё» в Лиге чемпионов со счётом 4:0. Там был ровно один слабый отрезок — с первого гола до 30-й минуты. Затем взяли себя в руки, добавили, довели дело до победы.

Во-вторых, сил должно остаться в достатке. Заключительные 40 минут против шведов превратились в формальность: отыграться с 0:2 в меньшинстве они не могли, но и россиянам спешить было некуда. Нашли ещё два мяча, заметно улучшили разницу голов. И всё же лишней энергии после перерыва не тратили.



Времени на отдых было достаточно. Никаких перелётов — с «Крыльями» играли дома, с «Мальмё» тоже. И вот третья игра кряду на своём поле. Возможностей для ротации у тренерского штаба не так много. Однако они есть. Беречь силы незачем — впереди международная пауза, в которой представительство у чемпиона России по привычке будет солидным.



В-третьих, петербуржцы невероятно хороши в родных стенах. Девять побед и одна ничья в 10 предыдущих домашних матчах на «Газпром Арене». Без преувеличения шикарные цифры. Причём в подавляющем большинстве случаев хозяева забивают по два-три мяча. А иногда больше.

В-четвёртых, статистика очных встреч. «Зенит» пересекался с «Сочи» в чемпионате России четыре раза. Выиграл четырежды с общим счётом 9:3 — 2:0, 2:1, 3:1 и 2:1. Подопечные Владимира Федотова хороши, показывают современный футбол с солидной интенсивностью и поставленным прессингом. Но сине-бело-голубым исправно уступают.



Добавим сюда два сухих поражения гостей подряд — 0:1 от «Динамо» и 0:3 от «Краснодара». Бело-голубых много выручал Игорь Лещук, а вот случившемуся неделю назад оправданий нет. «Сочи» играл в большинстве с 40-й минуты. А на 75-й минуте краснодарцы вообще остались вдевятером. Но так и не пропустили.

В общем, гости сейчас явно не на пике. А «Зенит» нащупал игру, ощутил уверенность. И оторвался от ближайших преследователей. Осталось только не смазать заключительный аккорд перед второй международной паузой в сезоне. И сохранить запас в четыре-шесть очков от «Динамо» и «Локомотива». А если повезёт, то и увеличить. Мотивация внушительная.



С учётом всех факторов вырисовывается победа сине-бело-голубых. Без разгрома, но со вкусом. Южане не склонны закрываться и вставать вдесятером у своей штрафной, что должно помочь хозяевам выполнить норму в два-три гола на своём поле. П1 + тотал больше 1.5 мяча за 1.64 — вариант попроще. П1 с разницей в 1-2 гола за 2.03 — посмелее.

Прогноз и ставки на матч 10-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» 3 октября 2021 года

«Зенит» в сентябре очень хорош — четыре победы в пяти матчах, а также близкое поражение от «Челси» в Лондоне. На своём поле у сине-бело-голубых девять побед и ничья в 10 последних встречах. Плюс статистика очных встреч — четыре победы над «Сочи» в РПЛ из четырёх. Вырисовывается ещё один успех действующего чемпиона.



Ставка: «Зенит» победит с разницей в 1-2 гола за 2.03.

Букмекеры оценили шансы «Зенита» выйти в плей-офф Лиги чемпионов после победы над «Мальмё».